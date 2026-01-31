Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đi khám vì đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV

Thứ bảy, 13:28 31/01/2026 | Sống khỏe
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tự mua thuốc điều trị đau họng nhưng không thuyên giảm, cô gái đi khám và được phát hiện nhiễm virus HIV gây suy giảm miễn dịch.

Đau họng dai dẳng, mảng trắng lan nhanh trong miệng

Bệnh nhân Hạo (20 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vì tình trạng đau rát họng, nuốt khó kéo dài hơn một tháng. Trước đó, người bệnh tự mua thuốc điều trị viêm họng, nhiệt miệng nhưng không cải thiện. Các mảng trắng trong khoang miệng ngày càng nhiều, súc rửa bằng nước muối sinh lý không hết, kèm theo rối loạn vị giác.

Qua thăm khám, ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy – Trung tâm Tai Mũi Họng cho biết nội soi họng ghi nhận nhiều mảng trắng bám ở niêm mạc miệng, vòm họng và lưỡi, không thể rửa sạch bằng nước. Theo lời kể của người bệnh, các mảng trắng ban đầu chỉ xuất hiện vài đốm nhỏ, sau đó lan nhanh và phủ rộng trong miệng.

Đi khám vì đau họng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nghi ngờ suy giảm miễn dịch từ dấu hiệu nấm họng bất thường

Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nấm họng, tuy nhiên nhận thấy đây là trường hợp không điển hình. Thông thường, nấm họng ở người khỏe mạnh có số lượng ít, đáp ứng tốt với điều trị. Trong khi đó, người bệnh còn trẻ, không mắc đái tháo đường, không sử dụng corticoid kéo dài, không hóa trị hay xạ trị nhưng tổn thương nấm lại lan nhanh, nhiều và kém đáp ứng điều trị.

Từ các dấu hiệu bất thường này, bác sĩ chỉ định soi tươi và làm xét nghiệm đánh giá tình trạng suy giảm miễn dịch, trong đó có xét nghiệm HIV. Kết quả ban đầu cho thấy người bệnh có kháng thể kháng HIV, kèm nhiều sợi nấm và bào tử nấm trong khoang miệng.

“Xét nghiệm sàng lọc chưa đủ để khẳng định chẩn đoán, nên người bệnh được tư vấn làm xét nghiệm chuyên sâu tại cơ sở chuyên khoa”, bác sĩ Duy cho biết. Trong thời gian chờ kết quả, người bệnh được điều trị kháng nấm và kiểm soát triệu chứng tại chỗ. Sau một tuần, kết quả xét nghiệm khẳng định người bệnh dương tính với HIV.

Nấm Candida – dấu hiệu cảnh báo sớm của HIV/AIDS

Theo bác sĩ Duy, hướng điều trị tiếp theo là tiếp tục dùng thuốc kháng nấm tại chỗ và chuyển chuyên khoa Truyền nhiễm để điều trị HIV sớm bằng thuốc kháng virus (ARV), đồng thời kiểm soát các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, tấn công và phá hủy tế bào bạch cầu CD4 – hàng rào bảo vệ quan trọng của cơ thể. Khi hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, trong đó nhiễm nấm Candida miệng là biểu hiện thường gặp.

Theo Thư viện Y khoa Mỹ, nhiễm nấm Candida miệng là một trong những dấu hiệu lâm sàng quan trọng của HIV/AIDS. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, nấm có thể lan xuống thanh quản, thực quản, phế quản, phổi, thậm chí ảnh hưởng đến não, đe dọa tính mạng người bệnh.

Khi nào đau họng cần đi khám sớm?

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có các dấu hiệu sau:

Đau rát họng kéo dài, nuốt đau

Xuất hiện mảng trắng hoặc giả mạc bám ở lưỡi, họng, amidan khó bong

Khàn tiếng, khô miệng, vị giác thay đổi

Hơi thở hôi, tái phát nhiều lần

Không đáp ứng với thuốc điều trị thông thường

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá đầy đủ, tránh bỏ sót các bệnh lý nền nguy hiểm như suy giảm miễn dịch.

Phòng ngừa HIV như thế nào?

HIV lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc với máu hoặc các chế phẩm máu nhiễm virus (dùng chung kim tiêm, vật sắc nhọn), và từ mẹ sang con trong thai kỳ, khi sinh hoặc cho con bú.

Để phòng ngừa HIV, các bác sĩ khuyến cáo:

Quan hệ tình dục an toàn

Không dùng chung kim tiêm, vật sắc nhọn

Xét nghiệm HIV định kỳ khi có nguy cơ

Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời

Người nhiễm HIV cần tuân thủ điều trị ARV lâu dài để kiểm soát virus, phục hồi miễn dịch, giảm nguy cơ biến chứng và lây truyền cho cộng đồng.

Đi khám vì đau họng, cô gái bất ngờ phát hiện HIV - Ảnh 2.6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

GĐXH - Không phải lúc nào bị cảm cúm, viêm họng cũng cần dùng kháng sinh. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể hồi phục an toàn hơn nếu dùng đúng cách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnh

Loại rau rẻ tiền bán đầy chợ, người Việt nên ăn để ngừa viêm họng, giảm ho khi trời lạnh

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họng

Cùng chuyên mục

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Hành trình cứu trái tim cho cậu bé mang dị tật bẩm sinh

Sống khỏe - 3 giờ trước

Bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh đặc biệt phức tạp ở Phú Thọ được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu bằng 3 ca mổ lớn, sửa chữa tim từ một thất thành hai thất.

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Dưỡng da bằng phương pháp tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong đó, tinh dầu thiên nhiên dưỡng da không chỉ giúp cấp ẩm, làm dịu da mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Video này sẽ giới thiệu 4 loại tinh dầu mát lành, dễ sử dụng, phù hợp để chăm sóc da hằng ngày.

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Loại củ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất bán rẻ đầy chợ Việt nhưng người tiểu đường phải đặc biệt lưu ý khi ăn

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, cách chế biến và thói quen ăn củ cải có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm soát đường huyết nếu không lưu ý đúng cách.

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nhưng có 2 nhóm người nên hạn chế tối đa

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Bưởi là loại trái cây quen thuộc mỗi khi thời tiết chuyển sang thu – đông, được nhiều người xem là lựa chọn lành mạnh nhờ ít năng lượng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Với một số nhóm người, ăn bưởi không đúng cách thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ tập luyện, ăn uống 'healthy' nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, dáng người kém săn chắc, thậm chí sụt cơ rõ rệt. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân có thể đến từ những sai lầm rất phổ biến trong chế độ ăn hằng ngày.

Thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư đại trực tràng, người Việt không nên lạm dụng

Thực phẩm làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư đại trực tràng, người Việt không nên lạm dụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen uống rượu thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ hình thành tế bào ung thư, đặc biệt tại đại tràng và trực tràng.

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

6 điều bạn nên làm để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bền vững

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mỡ nội tạng là loại mỡ ‘ẩn’ nhưng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nguy cơ bệnh mạn tính. Tuy nhiên có thể giảm mỡ nội tạng nếu duy trì những thay đổi đúng đắn về ăn uống và lối sống.

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.

Sự thật về Cholesterol trong trứng

Sự thật về Cholesterol trong trứng

Sống khỏe - 1 ngày trước

Suốt nhiều thập kỷ, chúng ta đã lầm tưởng lòng đỏ trứng là 'kẻ thù' số một gây tăng mỡ máu. Tuy nhiên, quan điểm dinh dưỡng hiện đại cho thấy, cholesterol trong trứng không đáng sợ như nhiều người từng nghĩ.

Uống trà khi bị tiểu đường: 4 lợi ích vàng và những sai lầm 'chết người' cần tránh

Uống trà khi bị tiểu đường: 4 lợi ích vàng và những sai lầm 'chết người' cần tránh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, qua quá trình theo dõi lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy một hiện tượng thú vị: Những bệnh nhân tiểu đường có thói quen uống trà thường sở hữu những chỉ số xét nghiệm "đẹp" hơn hẳn.

Xem nhiều

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp
Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Bệnh thường gặp
Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp
Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top