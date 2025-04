Người đàn ông bị xử lý do đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên

Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, chọn tên, nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh sau sáp nhập,… gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Đáng chú ý, một số đối tượng xuyên tạc tình hình, thêu dệt câu chuyện, cắt ghép hình ảnh, tạo các video,… đưa lên không gian mạng, gây tác động tiêu cực tới tư tưởng, quần chúng nhân dân, nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương này.

Cơ quan công an cho biết, qua rà soát trên không gian mạng, ngày 19/4/2025, Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương phát hiện 01 trường hợp đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật liên quan đến liên quan đến chủ trương sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Cụ thể, Đ.V.N (SN 1993, trú tại thôn Độc Lập, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận với nội dung bịa đặt, sai sự thật gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương làm việc với Đ.V.N.

Tại cơ quan công an, Đ.V.N đã khai nhận mục đích đăng tải các bình luận trên là để nói lên bức xúc của cá nhân về việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Ngay sau khi đăng tải, do nhận được nhắc nhở, khuyên ngăn của nhiều tài khoản trên mạng xã hội nên Đ.V.N đã xóa phần nội dung bình luận của cá nhân.

Qua quá trình làm việc, Đ.V.N đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung đính chính sự việc, cam kết trong quá trình sử dụng mạng xã hội nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có các hành vi lợi dụng không gian mạng để tán phát tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

