Ngày 30/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang làm rõ vụ việc người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử.

Theo đó, T.M.T. (37 tuổi, ngụ xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với bạn gái là chị N.H.T.V. (33 tuổi, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 29/6, tại nhà của bạn gái, T. dùng hung khí đâm chị V. nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Chị V. sau đó được người thân và hàng xóm phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, T. chạy bộ ra quốc lộ 1A rồi lao vào xe tải biển số 92H-004.xx, do anh L.P.Đ. (35 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển, tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, điều tra viên (khu vực 2) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, VKSND huyện Quế Sơn, Công an xã Quế Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc.