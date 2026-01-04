Người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ vì liên tục uống 1 loại nước vạn người mê
GĐXH - Người đàn ông rất tự hào về sức khỏe tốt và cường tráng của mình, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột bị đột quỵ.
Tạp chí BMJ Case Reports mới đây đăng tải một trường hợp có thật gây sốc: Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tự hào về sức khỏe tốt và cường tráng của mình, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước, ông đột ngột bị đột quỵ.
Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe cứu thương. Khi tỉnh dậy, nửa bên trái cơ thể ông có cảm giác như bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình, kèm theo đó là sự tê liệt và yếu ớt liên tục. Điều đáng sợ hơn nữa là ông hoàn toàn mất thăng bằng, đi lại loạng choạng, nói năng không mạch lạc, thậm chí nuốt thức ăn cũng trở nên khó khăn. Chẩn đoán cho thấy thủ phạm là một tổn thương ở vùng đồi thị, "pháo đài" nằm sâu trong não bộ kiểm soát nhận thức và vận động.
Cơn đột quỵ đến trong im lặng
Người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi tỉnh lại, ông mô tả cảm giác nửa bên trái cơ thể như bị trói chặt bởi những “xiềng xích vô hình”: tê liệt, yếu ớt, mất thăng bằng nghiêm trọng. Ông đi lại loạng choạng, nói năng không rõ ràng, thậm chí việc nuốt thức ăn cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông bị tổn thương vùng đồi thị – một cấu trúc nằm sâu trong não, được ví như “pháo đài trung tâm” kiểm soát nhận thức, vận động và cảm giác. Chỉ một tổn thương nhỏ tại đây cũng đủ để gây ra những rối loạn nghiêm trọng, kéo dài.
“Con quái vật” huyết áp vượt ngưỡng tử thần
Điều khiến các bác sĩ thực sự lo ngại là chỉ số huyết áp của bệnh nhân khi nhập viện: 254/150 mmHg – mức được xem là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Dù thuốc cấp cứu giúp hạ huyết áp tạm thời, nhưng các bác sĩ hiểu rằng, nếu không tìm ra nguyên nhân gốc rễ, tình trạng này sẽ tái diễn ngay khi bệnh nhân trở về cuộc sống thường ngày.
Câu trả lời chỉ xuất hiện khi bác sĩ khai thác kỹ thói quen sinh hoạt. Người đàn ông thừa nhận có một thói quen “không thể bỏ”: uống ít nhất 8 lon nước tăng lực mỗi ngày.
Khi caffeine trở thành “kíp nổ” cho đột quỵ
Theo phân tích của đội ngũ y tế, mỗi lon nước tăng lực mà bệnh nhân sử dụng chứa khoảng 160 mg caffeine. Như vậy, tổng lượng caffeine ông nạp vào cơ thể mỗi ngày lên tới 1.200–1.300 mg, cao gấp hơn 3 lần mức khuyến nghị an toàn tối đa là 400 mg/ngày đối với người trưởng thành.
Caffeine liều cao có thể kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, làm tăng nhịp tim, co mạch máu, khiến huyết áp tăng vọt. Khi tình trạng này kéo dài trong thời gian dài, nguy cơ đột quỵ và tổn thương não là điều khó tránh khỏi, ngay cả ở những người trước đó tự cho là “hoàn toàn khỏe mạnh”.
Ngừng uống – huyết áp giảm, nhưng di chứng còn mãi
Theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ, người đàn ông buộc phải từ bỏ hoàn toàn nước tăng lực. Điều đáng chú ý là huyết áp của ông nhanh chóng giảm xuống mức ổn định, thậm chí không còn cần dùng thuốc hạ áp.
Tuy nhiên, y học không phải lúc nào cũng có phép màu trọn vẹn. Dù đã 8 năm trôi qua, các đầu ngón tay và ngón chân bên trái của ông vẫn còn cảm giác tê liệt – di chứng vĩnh viễn của cơn “bão huyết áp” năm nào.
Bài học cảnh tỉnh cho những người tin mình “khỏe”
Các chuyên gia nhấn mạnh, nước tăng lực không phải là “thuốc bổ”, và càng không phải là giải pháp lâu dài để duy trì sự tỉnh táo hay sức bền. Việc lạm dụng caffeine, đặc biệt ở liều cao và kéo dài, có thể âm thầm phá hủy hệ tim mạch và não bộ mà người dùng không hề hay biết.
Câu chuyện được đăng trên BMJ Case Reports là lời cảnh báo rõ ràng: đột quỵ không chỉ tìm đến người già hay người có bệnh nền, mà có thể ập đến với bất kỳ ai chủ quan trước những thói quen tưởng như vô hại.
Trong chăm sóc sức khỏe, điều nguy hiểm nhất không phải là bệnh tật đã biết, mà là niềm tin sai lầm rằng “tôi còn khỏe, nên không sao”. Khi cơ thể lên tiếng thì đôi khi đã quá muộn để quay đầu.
