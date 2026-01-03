Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Thứ bảy, 17:15 03/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.

4 loại thực phẩm lành mạnh bạn có thể ăn mà không lo tăng cân

Trong dịp Tết Dương lịch, việc ăn vặt dễ khiến nhiều người tăng cân ngoài ý muốn. Video này sẽ gợi ý 4 thực phẩm ăn vặt lành mạnh giúp giảm cân, cung cấp năng lượng vừa đủ, ít calo và hạn chế tích mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm ăn vặt giảm cân không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, duy trì sức khỏe và vóc dáng trong những ngày lễ.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng - Ảnh 1.Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

GĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trong

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Cùng chuyên mục

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?

Sống khỏe - 4 giờ trước

Ngủ ít hơn khuyến nghị không chỉ khiến bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau. Theo các chuyên gia tim mạch, thiếu ngủ kéo dài có thể âm thầm bào mòn trái tim, làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và thậm chí là đột quỵ.

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, người bệnh sốt xuất huyết còn cần kiêng những loại thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục bệnh.

Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu người

Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu người

Sống khỏe - 10 giờ trước

Liệu bạn có nằm trong nhóm người mà ung thư tuyến giáp chỉ chờ "sơ hở là tấn công" không nhỉ?

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Sống khỏe - 14 giờ trước

Chị em sẽ trẻ từ bên trong nhờ nội tiết được cân bằng.

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Chị Thu, 45 tuổi, đột ngột lú lẫn, co giật, tê yếu nửa người tưởng do đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Melas – bệnh ty thể di truyền ít gặp.

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Nhiều người chỉ quan tâm đến bổ sung canxi mà quên mất việc tránh những “kẻ cướp canxi” trong chế độ ăn uống hàng ngày.

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Đây là thói quen khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là với người trẻ.

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Y tế - 1 ngày trước

Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.

Xem nhiều

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp

GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Sống khỏe
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top