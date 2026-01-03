Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

4 loại thực phẩm lành mạnh bạn có thể ăn mà không lo tăng cân

Trong dịp Tết Dương lịch, việc ăn vặt dễ khiến nhiều người tăng cân ngoài ý muốn. Video này sẽ gợi ý 4 thực phẩm ăn vặt lành mạnh giúp giảm cân, cung cấp năng lượng vừa đủ, ít calo và hạn chế tích mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm ăn vặt giảm cân không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, duy trì sức khỏe và vóc dáng trong những ngày lễ.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)