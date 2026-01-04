Người đàn ông 65 tuổi nhập viện vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận không hồi phục, dẫn đến suy thận, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề và tốn kém.
Suy thận vì thuốc giảm đau – Sự đánh đổi dễ dàng mà nguy hiểm!
Bệnh nhân 65 tuổi, có tiền căn đái tháo đường và gout nhiều năm, ít tái khám, thường dùng lại đơn thuốc cũ và chỉ thỉnh thoảng mới đến bệnh viện lấy thuốc.
Gần đây các khớp tay chân sưng đau, đi lại khó khăn nên uống thêm thuốc giảm đau do người quen đưa. Ba ngày sau, ông nhập cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mệt lả, tiểu ít, phù toàn thân.
BS.CK2 Lê Thị Đan Thùy, Trưởng Khoa Nội thận - Lọc máu cho biết, xét nghiệm ghi nhận chức năng thận giảm nhanh, creatinine và ure tăng gấp nhiều lần mức bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp do thuốc giảm đau nhóm NSAID.
Bác sĩ cho biết, nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chức năng thận của người bệnh được cải thiện và gần như hồi phục bình thường.
Theo bác sĩ Thùy, đây là trường hợp may mắn vì mới ở giai đoạn tổn thương thận cấp nên có thể hồi phục. Nhiều trường hợp khác lạm dụng thuốc giảm đau lâu ngày đã chuyển sang bệnh thận mạn, không thể hồi phục và phải lọc máu định kỳ.
Thuốc giảm đau gây suy thận bằng cách nào?
Thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs), tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho thận. Cơ chế gây hại thường là giảm lưu lượng máu đến cầu thận dẫn đến suy thận cấp, viêm ống thận hoặc hoại tử nhú thận, nhất là ở bệnh nhân đái tháo đường. Thậm chí, hội chứng thận hư có thể xuất hiện chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc. Việc lạm dụng kéo dài sẽ khiến bệnh thận mạn tính tiến triển âm thầm và gây ra những tổn thương không thể hồi phục.
Mối nguy hại không chỉ giới hạn ở NSAIDs. Các loại thuốc phối hợp nhiều hoạt chất như aspirin, codeine, caffeine hay paracetamol liều cao đều gây áp lực lớn lên thận. Đáng lo ngại hơn, các chế phẩm dán nhãn "thảo dược", thuốc đông y hay thực phẩm chức năng trôi nổi thường bị trộn trái phép corticoid hoặc NSAID liều mạnh. Người dùng uống các loại này thường xuyên mà không hay biết mình đang tự đầu độc cơ quan bài tiết.
Cần làm gì để bảo vệ thận, tránh nguy cơ suy thận khi dùng thuốc giảm đau?
Bệnh thận do thuốc giảm đau thường có thể ngăn ngừa được khi người bệnh thực hiện theo các hướng dẫn của nhân viên y tế, bao gồm:
- Sử dụng thuốc giảm đau ở mức liều thấp nhất có hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất.
- Không tự ý dùng thuốc giảm đau không kê đơn quá 10 ngày. Nếu tình trạng đau không kiểm soát được thì cần phải thăm khám bác sỹ.
- Tránh sử dụng kéo dài các thuốc giảm đau chứa nhiều thành phần, ví dụ thuốc kết hợp aspirin, paracetamol, codein hoặc tramadol. Đọc kỹ và kiểm tra đầy đủ các thành phần của thuốc trên nhãn thông tin sản phẩm.
- Uống đủ nước trong thời gian dùng thuốc giảm đau, không uống rượu trong thời gian dùng thuốc.
- Nếu có bệnh thận, cần phải tư vấn bác sỹ trước khi dùng các thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm thuốc NSAIDs.
