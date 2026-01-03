Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Thứ bảy, 08:40 03/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.

Phát hiện suy thận nhưng: "Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường"

Trường hợp suy thận của anh Viễn (30 tuổi, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho hàng triệu người trẻ tưởng chừng khỏe mạnh nhưng đang âm thầm làm tổn thương thận mỗi ngày.

Được biết, ở tuổi 30, đang trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn hoàn toàn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn, dù trước đó gần như không có bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào.

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường' - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số của anh Viễn vượt xa ngưỡng an toàn: Creatinin máu: 587 μmol/L (tăng rất cao); axit uric: 540 μmol/L; cystatin C: 1,21 mg/L; huyết áp: 145/90 mmHg; tốc độ lọc cầu thận (eGFR): chỉ còn 20 ml/phút

Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu rõ ràng của suy thận mạn giai đoạn tiến triển, kèm tổn thương thận do tăng huyết áp kéo dài.

"Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường. Thật sự không hiểu vì sao lại bị suy thận", anh Viễn chia sẻ.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thận là cơ quan "chịu đựng rất giỏi". Khi các triệu chứng rõ rệt xuất hiện, chức năng thận thường đã suy giảm nghiêm trọng từ trước đó.

Vì sao suy thận thường được phát hiện muộn?

Thận nằm hai bên cột sống, đóng vai trò lọc bỏ chất độc, điều hòa nước – điện giải và duy trì huyết áp. Bên trong thận là hệ thống mạch máu cực nhỏ, hoạt động như một "bộ lọc sinh học".

Khi bộ lọc này bị tổn thương, chất thải không được đào thải hoàn toàn mà tích tụ dần trong cơ thể, nhưng quá trình này diễn ra âm thầm, gần như không gây đau hay khó chịu rõ rệt ở giai đoạn đầu.

Theo thống kê y tế tại Trung Quốc, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh thận mạn, nhưng chỉ khoảng 1/8 biết mình đang bệnh. Đáng lo ngại, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng.

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thói quen âm thầm gây suy thận của người trẻ

Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều người trẻ tưởng chừng sống lành mạnh nhưng lại đang vô tình tàn phá thận bằng những thói quen sau:

Ăn quá nhiều thịt

Protein rất cần thiết, nhưng ăn quá nhiều thịt, trứng, hải sản khiến thận phải làm việc quá tải để xử lý chất thải nitơ. Lâu dần, cầu thận bị ảnh hưởng, dẫn đến suy giảm chức năng lọc.

Nhịn tiểu, uống ít nước

Việc thường xuyên nhịn tiểu và uống không đủ nước khiến nước tiểu bị cô đặc, làm tăng áp lực lên hệ tiết niệu. Về lâu dài, tình trạng này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm đường tiết niệu, sỏi thận và tổn thương nhu mô thận. 

Ăn mặn kéo dài

Khoảng 95% lượng muối nạp vào được thận xử lý. Ăn mặn làm cơ thể giữ nước, tăng huyết áp, tạo vòng luẩn quẩn gây tổn thương thận và tiến triển thành suy thận mạn.

Tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh

Lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt hoặc kháng sinh có thể gây tổn thương ống thận, viêm thận kẽ và thậm chí suy thận cấp nếu không kiểm soát.

Dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận

Nhiều người bệnh suy thận đã không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu của suy thận. Hầu hết họ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố... nên dễ bỏ qua:

Tiểu đêm nhiều lần

Việc phải thức dậy liên tục gữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.

Nước tiểu có bọt

Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.

Sưng phù chân, tay hoặc mặt

Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.

Mệt mỏi, thiếu tập trung

Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.

Ngứa da

Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều hòa khoáng chất và vitamin D, đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.

5 việc cần làm hàng ngày để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường' - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Uống đủ nước

Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.

Tập thể dục thường xuyên

Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...

Quản lý các bệnh khác

Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.

Khám sức khỏe định kỳ

Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiThanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

Chuyên gia Mỹ cảnh báo 4 món ăn dễ gây suy thận, hại thận, người Việt cần sớm thay đổi

Chuyên gia Mỹ cảnh báo 4 món ăn dễ gây suy thận, hại thận, người Việt cần sớm thay đổi

Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày

Tại sao ngày càng nhiều người suy thận?: Hóa ra 'sát thủ' hủy diệt thận đang ở trên mâm cơm hàng ngày

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'

Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'

Cùng chuyên mục

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Sống khỏe - 1 giờ trước

Chị em sẽ trẻ từ bên trong nhờ nội tiết được cân bằng.

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chị Thu, 45 tuổi, đột ngột lú lẫn, co giật, tê yếu nửa người tưởng do đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Melas – bệnh ty thể di truyền ít gặp.

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Nhiều người chỉ quan tâm đến bổ sung canxi mà quên mất việc tránh những “kẻ cướp canxi” trong chế độ ăn uống hàng ngày.

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đây là thói quen khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là với người trẻ.

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Y tế - 15 giờ trước

Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơn

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, một số loại trái cây quen thuộc còn giúp nuôi dưỡng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

Sống khỏe - 19 giờ trước

Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiên

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Không cần tìm đến thuốc ngay, một số loại nước ép quen thuộc nếu dùng đúng cách có thể hỗ trợ hạ huyết áp an toàn, tốt cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Mẹ và bé - 21 giờ trước

GĐXH - Nam sinh phải nhập viện cấp cứu vì đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tái phát chỉ sau vài tháng điều trị.

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên gia

Sống khỏe - 21 giờ trước

Nhiều chị em lo lắng việc dùng thuốc tránh thai lâu năm sẽ gây vô sinh, khiến hành trình có con trở nên gian nan. Hãy cùng chuyên gia giải mã sự thật về thuốc tránh thai để gỡ bỏ áp lực và chuẩn bị lộ trình đón bé yêu tốt nhất.

Xem nhiều

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Sống khỏe
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top