Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'
GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.
Phát hiện suy thận nhưng: "Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường"
Trường hợp suy thận của anh Viễn (30 tuổi, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho hàng triệu người trẻ tưởng chừng khỏe mạnh nhưng đang âm thầm làm tổn thương thận mỗi ngày.
Được biết, ở tuổi 30, đang trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn hoàn toàn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn, dù trước đó gần như không có bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số của anh Viễn vượt xa ngưỡng an toàn: Creatinin máu: 587 μmol/L (tăng rất cao); axit uric: 540 μmol/L; cystatin C: 1,21 mg/L; huyết áp: 145/90 mmHg; tốc độ lọc cầu thận (eGFR): chỉ còn 20 ml/phút
Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu rõ ràng của suy thận mạn giai đoạn tiến triển, kèm tổn thương thận do tăng huyết áp kéo dài.
"Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường. Thật sự không hiểu vì sao lại bị suy thận", anh Viễn chia sẻ.
Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thận là cơ quan "chịu đựng rất giỏi". Khi các triệu chứng rõ rệt xuất hiện, chức năng thận thường đã suy giảm nghiêm trọng từ trước đó.
Vì sao suy thận thường được phát hiện muộn?
Thận nằm hai bên cột sống, đóng vai trò lọc bỏ chất độc, điều hòa nước – điện giải và duy trì huyết áp. Bên trong thận là hệ thống mạch máu cực nhỏ, hoạt động như một "bộ lọc sinh học".
Khi bộ lọc này bị tổn thương, chất thải không được đào thải hoàn toàn mà tích tụ dần trong cơ thể, nhưng quá trình này diễn ra âm thầm, gần như không gây đau hay khó chịu rõ rệt ở giai đoạn đầu.
Theo thống kê y tế tại Trung Quốc, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh thận mạn, nhưng chỉ khoảng 1/8 biết mình đang bệnh. Đáng lo ngại, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng.
Thói quen âm thầm gây suy thận của người trẻ
Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều người trẻ tưởng chừng sống lành mạnh nhưng lại đang vô tình tàn phá thận bằng những thói quen sau:
Ăn quá nhiều thịt
Protein rất cần thiết, nhưng ăn quá nhiều thịt, trứng, hải sản khiến thận phải làm việc quá tải để xử lý chất thải nitơ. Lâu dần, cầu thận bị ảnh hưởng, dẫn đến suy giảm chức năng lọc.
Nhịn tiểu, uống ít nước
Việc thường xuyên nhịn tiểu và uống không đủ nước khiến nước tiểu bị cô đặc, làm tăng áp lực lên hệ tiết niệu. Về lâu dài, tình trạng này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm đường tiết niệu, sỏi thận và tổn thương nhu mô thận.
Ăn mặn kéo dài
Khoảng 95% lượng muối nạp vào được thận xử lý. Ăn mặn làm cơ thể giữ nước, tăng huyết áp, tạo vòng luẩn quẩn gây tổn thương thận và tiến triển thành suy thận mạn.
Tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh
Lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt hoặc kháng sinh có thể gây tổn thương ống thận, viêm thận kẽ và thậm chí suy thận cấp nếu không kiểm soát.
Dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận
Nhiều người bệnh suy thận đã không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu của suy thận. Hầu hết họ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố... nên dễ bỏ qua:
Tiểu đêm nhiều lần
Việc phải thức dậy liên tục gữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.
Nước tiểu có bọt
Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.
Sưng phù chân, tay hoặc mặt
Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.
Mệt mỏi, thiếu tập trung
Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.
Ngứa da
Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều hòa khoáng chất và vitamin D, đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.
5 việc cần làm hàng ngày để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?
Uống đủ nước
Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.
Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý
Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.
Tập thể dục thường xuyên
Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...
Quản lý các bệnh khác
Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.
Khám sức khỏe định kỳ
Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.
Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nàoSống khỏe - 1 giờ trước
Chị em sẽ trẻ từ bên trong nhờ nội tiết được cân bằng.
Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặpSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Chị Thu, 45 tuổi, đột ngột lú lẫn, co giật, tê yếu nửa người tưởng do đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Melas – bệnh ty thể di truyền ít gặp.
3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xươngBệnh thường gặp - 3 giờ trước
Nhiều người chỉ quan tâm đến bổ sung canxi mà quên mất việc tránh những “kẻ cướp canxi” trong chế độ ăn uống hàng ngày.
20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làmBệnh thường gặp - 3 giờ trước
Đây là thói quen khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là với người trẻ.
Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lôngY tế - 15 giờ trước
Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.
5 loại trái cây nếu ăn đúng cách sẽ giúp não bộ minh mẫn, nhớ lâu hơnSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, một số loại trái cây quen thuộc còn giúp nuôi dưỡng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.
Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vongSống khỏe - 19 giờ trước
Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.
6 loại nước ép này nếu uống đúng cách, huyết áp có thể giảm tự nhiênSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Không cần tìm đến thuốc ngay, một số loại nước ép quen thuộc nếu dùng đúng cách có thể hỗ trợ hạ huyết áp an toàn, tốt cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.
Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dàyMẹ và bé - 21 giờ trước
GĐXH - Nam sinh phải nhập viện cấp cứu vì đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tái phát chỉ sau vài tháng điều trị.
Ngừng thuốc tránh thai bao lâu thì có thai lại? Lời giải từ chuyên giaSống khỏe - 21 giờ trước
Nhiều chị em lo lắng việc dùng thuốc tránh thai lâu năm sẽ gây vô sinh, khiến hành trình có con trở nên gian nan. Hãy cùng chuyên gia giải mã sự thật về thuốc tránh thai để gỡ bỏ áp lực và chuẩn bị lộ trình đón bé yêu tốt nhất.
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.