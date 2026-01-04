Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tế bào ung thư hình thành trong cơ thể như thế nào?

Về bản chất, tế bào ung thư vốn là các tế bào khỏe mạnh nhưng mang gen đột biến khiến chu trình sống của tế bào bị biến đổi. Tế bào khi bị rối loạn cơ chế kiểm soát tăng trưởng, dẫn đến hiện tượng phân chia liên tục và mất kiểm soát, hình thành khối u hoặc lan tràn trong máu.

Trong điều kiện bình thường, cơ thể luôn duy trì sự cân bằng giữa việc tạo ra tế bào mới và loại bỏ các tế bào già, tổn thương hoặc không còn cần thiết. Khi sự cân bằng này bị phá vỡ, những tế bào đáng lẽ phải bị loại bỏ vẫn tiếp tục tồn tại, tăng sinh mạnh mẽ và dần hình thành tổ chức ung thư, ngoài ra còn xâm lấn mô lân cận và lan sang các cơ quan khác qua quá trình di căn.

Dưới kính hiển vi, có thể nhận diện tế bào ung thư nhờ nhiều đặc điểm mô học bất thường như nhân tế bào to, hình dạng không đều, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi và nhân con phì đại. Những dấu hiệu này khác rõ rệt so với tế bào bình thường và đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, phân loại cũng như đánh giá mức độ tiến triển của bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Tế bào ung thư xuất phát từ đâu trong cơ thể?

Tế bào ung thư gồm nhiều dạng khác nhau, có khả năng xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Cụ thể như:

Ung thư biểu mô

Đây là một trong những dạng ung thư thường gặp nhất, khối u hình thành khi tế bào biểu mô tăng sinh mất kiểm soát. Trong đó, biểu mô là nhóm tế bào tập trung trên bề mặt của các hệ cơ quan trong và ngoài cơ thể.

Ung thư máu

Dạng ung thư máu hình thành từ các mô tham gia vào quá trình sản xuất máu của tủy xương. Theo đó, tế bào bạch cầu mang gen đột biến được tạo thành số lượng lớn trong máu cũng như tủy xương, chúng dần lấn át tế bào khỏe mạnh. Bên cạnh suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân ung thư máu còn hay bị thiếu máu và rất dễ bị chảy máu.

Ung thư mô liên kết

Ung thư mô liên kết khởi phát từ trong xương cùng mạng lưới mô mềm như mô tế bào sợi, mô tế bào mỡ,... Trong số các dạng ung thư mô liên kết thì ung thư xương là thường gặp hơn cả.

Ung thư bạch huyết

Mạng lưới mạch, hạch bạch huyết thường chứa dịch lỏng và tế bào lympho hỗ trợ cơ thể chống chọi lại yếu tố gây nhiễm trùng. Khi tế bào lympho phát triển với số lượng lớn, mất kiểm soát, ung thư hạch bạch huyết sẽ khởi phát.

Một số dạng tế bào ung thư khác

Ngoài ra, tế bào ung thư còn được phân chia thành các dạng khác. Chẳng hạn như: Ung thư đa u tủy xương; ung thư sắc tố tế bào; ung thư tủy sống; u tế bào sinh dục...

Ảnh minh họa

4 nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của tế bào ung thư

Tế bào ung thư hình thành khi có sự đột biến trong DNA của tế bào, khiến chúng phát triển và phân chia không kiểm soát. Những đột biến này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm:

Yếu tố di truyền

Một số người có gen di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Các đột biến gen này có thể được truyền từ cha mẹ sang con cái, làm tăng khả năng phát triển tế bào ung thư trong suốt cuộc đời.

Lối sống không lành mạnh

Hút thuốc lá: Chứa nhiều hóa chất độc hại, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác.

Uống rượu bia quá mức: Tiêu thụ rượu bia nhiều có thể dẫn đến ung thư gan, vòm họng, thực quản và nhiều loại ung thư khác.

Chế độ ăn uống không hợp lý: Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ít chất xơ và vitamin có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Thiếu vận động: Lối sống ít vận động có thể dẫn đến béo phì, một yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư.

Tiếp xúc với môi trường độc hại

Hóa chất độc hại: Tiếp xúc với các hóa chất như amiăng, benzen có thể gây ung thư.

Bức xạ và phóng xạ: Tiếp xúc với tia X, tia gamma hoặc các nguồn phóng xạ khác có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Virus và vi khuẩn: Một số virus như viêm gan B, viêm gan C, HPV có thể gây ung thư gan, cổ tử cung và các loại ung thư khác.

Tuổi tác và bệnh lý mạn tính

Nguy cơ mắc ung thư còn tăng theo tuổi tác. Ngoài ra, các bệnh lý mạn tính như viêm gan mạn tính, viêm loét dạ dày cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa

Phương pháp điều trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư

Theo các bác sĩ Bệnh viện FV, các phương pháp điều trị tế bào ung thư phổ biến bao gồm:

Phẫu thuật: Loại bỏ khối u hoặc mô ung thư, thường được áp dụng khi ung thư chưa di căn.

Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Xạ trị: Sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Tại FV, xạ trị được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý và kỹ thuật viên xạ trị để đưa ra kế hoạch xạ trị tối ưu.

Xạ trị áp sát: Đặc biệt hiệu quả trong điều trị các loại ung thư phụ khoa nhờ khả năng đưa nguồn phóng xạ tiếp cận trực tiếp khối u, giúp tiêu diệt tế bào ung thư ngay tại chỗ và giảm thiểu tối đa tác động đến các mô lành xung quanh.

Điều trị cá nhân hóa: Bệnh viện FV áp dụng phác đồ điều trị ung thư cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm di truyền và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ.