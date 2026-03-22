Người đàn ông đi xe đạp "hô biến" chiếc iPhone 12 Pro Max biến mất khỏi thềm nhà chỉ sau 60 giây
Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.
Ngày 22/3, Công an xã Hiệp Phước (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Đức (ngụ tại tổ 28, ấp Luỹ, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, lúc 12h ngày 14/3/, anh N.H.A (SN 1993, ngụ ấp 33, xã Hiệp Phước) đang ngủ tại nhà và để điện thoại IPhone 12 Pro Max (màu vàng) ở khu vực thềm nhà, có cắm sạc.
Đến 14h cùng ngày, khi tỉnh giấc anh phát hiện điện thoại đã không cánh mà bay. Qua kiểm tra camera, ghi nhận vào lúc 12h58 cùng ngày có một người đàn ông mặc áo trắng dài tay, quần dài, đội nón tai bèo, đi dép trắng vào nhà khoảng 1 phút rồi rời đi với biểu hiện nghi vấn.
Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Văn Đức là nghi phạm gây án nên bắt giữ.
Bước đầu, tại công an Đức thừa nhận hành vi phạm tội. Đức khai khi đi xe đạp ngang qua nhà anh A. thấy điện thoại bỏ ở khu vực thềm nhà nên ghé vào lấy trộm.
Công an khuyến cáo người dân không để tài sản (điện thoại, ví, xe…) ở khu vực dễ bị tiếp cận, kể cả khi ở trong nhà; khóa cửa, cổng cẩn thận, nhất là vào giờ nghỉ trưa hoặc ban đêm; lắp đặt camera an ninh để hỗ trợ phát hiện, truy xét khi có sự cố; khi phát hiện đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn, kịp thời báo công an.
