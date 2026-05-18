Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Ngày 18/5, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an phường Thượng Cát đã phát hiện một hộ kinh doanh nằm trên đường Bờ Tây sông Nhuệ có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên tập kết các kiện hàng bọc kín nghi là hàng giả, hàng lậu.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 13/5/2026, Tổ công tác Công an phường Thượng Cát đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22 (Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh do ông N.V.M làm chủ, tại địa chỉ số 154 đường Bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát.

Số hàng hóa được lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản thu giữ. Ảnh: CAHN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và kiểm đếm tổng cộng 5.430 sản phẩm thời trang có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng, bao gồm: 5.200 đôi tất chân trẻ em dập nhãn hiệu Puma; 100 đôi tất chân mang nhãn hiệu Adidas; 130 chiếc áo phông nữ mang nhãn hiệu Nike.

Toàn bộ số hàng hóa này đều được đóng gói vô cùng sơ sài trong các bao tải lớn, không có bao bì tiêu chuẩn, tem nhãn hay thẻ bài của nhà sản xuất chính hãng. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở N.V.M không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Theo giá niêm yết tại cơ sở, tổng giá trị lô hàng khoảng 17,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu số hàng giả này được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, xâm hại quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Hiện tại, Công an phường Thượng Cát và Đội Quản lý thị trường số 22 đã lập biên bản vi phạm, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục mở rộng xác minh, truy tìm đường dây đầu nậu cung cấp.

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chủ hộ kinh doanh đối diện với mức xử phạt hành chính khoảng 18 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.