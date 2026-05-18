Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân
GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa ra quyết định truy nã loại "đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc".
Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.
Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 5 đến nửa cuối tháng 6/2025, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng (cũ) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu thập tài liệu, chứng cứ xác định một nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua một trang website trên mạng xã hội.
Các đối tượng sinh sống tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (cũ), nay là TP Đà Nẵng, sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp từ quản lý, điều hành đến trực tiếp đặt cược để tổ chức hoạt động cá độ. Đường dây hoạt động theo mô hình nhiều cấp gồm tài khoản "Super Master", "Master", "Agent" và "Member", trong đó tài khoản cấp cao có khả năng tạo nhiều tài khoản cấp thấp hơn để quản lý, tổ chức cá cược. Người tham gia cá độ sử dụng điểm số trong tài khoản để đặt cược; sau đó các đối tượng quy đổi điểm số thành tiền Việt Nam để thanh toán thắng, thua.
Trước tính chất phức tạp, quy mô lớn của đường dây, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã cho xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng để đấu tranh, triệt xóa đường dây này.
Ngày 21/6/2025, Ban chuyên án đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Đến ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 30 đối tượng về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, laptop, 2 ôtô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu khác.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này tổ chức đánh bạc bằng cách sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình sát phạt. Trích xuất dữ liệu điện tử, Ban Chuyên án xác định, đường dây này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc, giao dịch hơn 350 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, vận động đầu thú, triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan và đã khởi tố thêm 18 bị can. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 48 bị can cùng 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quá trình điều tra xác định Trương Công Nhật Luân là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với đối tượng này.
Cơ quan Công an kêu gọi Trương Công Nhật Luân và các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
