Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm

Thứ bảy, 14:47 15/11/2025 | Giá cả thị trường
Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại tiệm vàng lâu đời Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), lượng người tới mua vàng nhẫn sáng 15/11 vẫn khá đông.

Trong ngày hôm nay, tiệm vàng này cho phép mỗi khách hàng được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/giao dịch và phải cung cấp CCCD chính chủ khi giao dịch. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu mua thêm sẽ phải lấy số thứ tự mới và xếp hàng lại từ đầu.

Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

Người dân tới mua vàng nhẫn tại tiệm vàng ở TPHCM trong sáng 15/11. Ảnh: Trần Chung

Quy định này chứng tỏ nguồn vàng bán ra trong ngày hôm nay của tiệm đã tăng. Bởi, những ngày trước đó, mỗi khách hàng tới đây chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/ngày.

Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng nhẫn 999 của Mi Hồng được niêm yết ở mức 149,8-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trước đó, chốt phiên ngày 14/11, giá vàng 999 tại cửa hàng này được niêm yết ở mức 151,95-153,53 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong một tháng qua (từ ngày 15/10-15/11), giá vàng nhẫn 999 đạt đỉnh vào ngày 21/10 với giá niêm yết ở mức 152,14-153,87 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhiều người, bất chấp giá kim loại quý này đang neo ở mức cao.

Bà Ngọc Phương (phường Đức Nhuận, TPHCM) - một trong những người tới mua vàng, cho biết, cá nhân bà bắt đầu mua vàng tích trữ từ thời điểm tháng 10/2025 tới nay. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đã được người phụ nữ này rút ra để mua vàng. Đến nay, bà mua được hơn 2 lượng vàng nhẫn.

Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm - Ảnh 2.

Số thứ tự chờ tới lượt mua vàng. Ảnh: Trần Chung

Bà cho rằng, việc mọi người tập trung đông để mua vàng tại đây do mức giá chênh lệch mua vào - bán ra của tiệm thường chỉ dưới 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các tiệm vàng tư nhân khác khi mức chênh này có thể vượt 2 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, yếu tố chất lượng cũng khiến bà yên tâm hơn khi giao dịch tại đây.

Do để tích lũy lâu dài nên bà Phương xác định không có nhu cầu bán và cũng không quan tâm tới việc giá vàng biến động. “Thay vì giữ tiền, tôi muốn giữ vàng. Nếu gia đình có việc cần tiền mặt thì lúc đó tôi mới mang vàng đi bán”, bà nói.

Ông Minh Đức (phường Cầu Kiệu, TPHCM) kể rằng ông đã mua 2 lượng vàng nhẫn từ tháng 4/2025, ở mức giá khoảng 99,5 triệu đồng/lượng. Tới hôm nay, ông quyết định bán ra với giá gần 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, ông đã lời khoảng 100 triệu đồng sau 6 tháng.

Ông ước tính, nếu lấy 200 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng trong cùng giai đoạn, với lãi suất 6%/năm thì ông chỉ lãi khoảng 6 triệu đồng. Con số này bằng khoảng 1/15 lần so với vàng.

“Nếu gửi tiết kiệm thì không thể có mức sinh lời như mua vàng. Chưa kể, gửi tiết kiệm thường bị ràng buộc bởi kỳ hạn, không thể rút ra giữa chừng nếu cần chi tiêu”, ông cho hay.

Trần Chung
