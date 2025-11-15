Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệm
Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (15/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Ghi nhận của PV VietNamNet tại tiệm vàng lâu đời Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM), lượng người tới mua vàng nhẫn sáng 15/11 vẫn khá đông.
Trong ngày hôm nay, tiệm vàng này cho phép mỗi khách hàng được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/giao dịch và phải cung cấp CCCD chính chủ khi giao dịch. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu mua thêm sẽ phải lấy số thứ tự mới và xếp hàng lại từ đầu.
Quy định này chứng tỏ nguồn vàng bán ra trong ngày hôm nay của tiệm đã tăng. Bởi, những ngày trước đó, mỗi khách hàng tới đây chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/ngày.
Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng nhẫn 999 của Mi Hồng được niêm yết ở mức 149,8-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,53 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trước đó, chốt phiên ngày 14/11, giá vàng 999 tại cửa hàng này được niêm yết ở mức 151,95-153,53 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong một tháng qua (từ ngày 15/10-15/11), giá vàng nhẫn 999 đạt đỉnh vào ngày 21/10 với giá niêm yết ở mức 152,14-153,87 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Vàng vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhiều người, bất chấp giá kim loại quý này đang neo ở mức cao.
Bà Ngọc Phương (phường Đức Nhuận, TPHCM) - một trong những người tới mua vàng, cho biết, cá nhân bà bắt đầu mua vàng tích trữ từ thời điểm tháng 10/2025 tới nay. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đã được người phụ nữ này rút ra để mua vàng. Đến nay, bà mua được hơn 2 lượng vàng nhẫn.
Bà cho rằng, việc mọi người tập trung đông để mua vàng tại đây do mức giá chênh lệch mua vào - bán ra của tiệm thường chỉ dưới 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn các tiệm vàng tư nhân khác khi mức chênh này có thể vượt 2 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, yếu tố chất lượng cũng khiến bà yên tâm hơn khi giao dịch tại đây.
Do để tích lũy lâu dài nên bà Phương xác định không có nhu cầu bán và cũng không quan tâm tới việc giá vàng biến động. “Thay vì giữ tiền, tôi muốn giữ vàng. Nếu gia đình có việc cần tiền mặt thì lúc đó tôi mới mang vàng đi bán”, bà nói.
Ông Minh Đức (phường Cầu Kiệu, TPHCM) kể rằng ông đã mua 2 lượng vàng nhẫn từ tháng 4/2025, ở mức giá khoảng 99,5 triệu đồng/lượng. Tới hôm nay, ông quyết định bán ra với giá gần 150 triệu đồng/lượng. Như vậy, ông đã lời khoảng 100 triệu đồng sau 6 tháng.
Ông ước tính, nếu lấy 200 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng trong cùng giai đoạn, với lãi suất 6%/năm thì ông chỉ lãi khoảng 6 triệu đồng. Con số này bằng khoảng 1/15 lần so với vàng.
“Nếu gửi tiết kiệm thì không thể có mức sinh lời như mua vàng. Chưa kể, gửi tiết kiệm thường bị ràng buộc bởi kỳ hạn, không thể rút ra giữa chừng nếu cần chi tiêu”, ông cho hay.
Hà Nội: Chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam đẹp huyền thoại, pin sạc nhanh, siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu này gây sốt với pin Lithium 65 km/lần sạc và giá chỉ từ 20 triệu đồng, ngoại hình gợi nhớ đến Super Cub đình đám.
Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng SJC, vàng BTMC, Vàng DOJI đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, giá vàng liên tục đảo chiều mạnh trong từ đầu tuần đến nay.
Xe ô tô MPV 7 chỗ giảm giá chưa từng có dịp cuối năm, thậm chí chưa tới 500 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng AGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ giá rẻ tiếp tục được bơm ưu đãi nhằm kích cầu dịp cuối năm, thậm chí có những mẫu xe bán chạy lần đầu tiên có giá dưới 500 triệu đồng.
Hà Nội: Nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình tăng nhiệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình (Hà Nội) hiện được rao bán với giá từ 2 đến gần 5 tỷ đồng, điều khiến không ít người mua nhà bất ngờ và giới đầu tư phải “suy tính lại bài toán” tỷ suất sinh lời.
Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (14/11) ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 55 đến hơn 56 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh tuần trước.
Xe ô tô 7 chỗ giá 391 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao sánh ngang Hyundai Santa Fe, rẻ chỉ như Kia Morning liệu có được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ SUV hạng C mới vừa chính thức được mở bán trước với mức giá khởi điểm từ 391 triệu đồng, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ với Hyundai Santa Fe.
Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bán ra giảm 1,4 triệu đồng, ở mức 153,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc được trang bị những công nghệ hàng đầu, không hề kém cạnh Honda SH trong khi giá bán khởi điểm thậm chí còn rẻ hơn cả Vision, mẫu xe ga mới này hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo.
Giá xe ô tô Honda giảm sốc, thấp hiếm thấy, Honda CR-V, Honda City chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng tồn hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt xa ngưỡng 5 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt xa mốc 5 tỷ đồng/căn.