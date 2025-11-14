Xe ô tô 7 chỗ giá 391 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao sánh ngang Hyundai Santa Fe, rẻ chỉ như Kia Morning liệu có được bán ở Việt Nam?

Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning GĐXH - Giá xe Hyundai Grand i10 đang khiến cho Kia Morning gặp phải khó khăn cực lớn trong cuộc cạnh tranh giành ngôi 'vua doanh số' trong phân khúc cữ A nhờ giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 11/2025.

Xe ô tô 7 chỗ SUV hạng C thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao sánh ngang Hyundai Santa Fe

Tiggo 8

Chery vừa công bố chương trình mở bán trước cho Tiggo 8 thế hệ thứ 5, gồm 4 phiên bản. Xe dự kiến chính thức ra mắt ngày 10/11/2025, hứa hẹn trở thành một trong những mẫu SUV cỡ trung đáng chú ý nhất năm nay.

Tiggo 8 mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện trong thiết kế với hai phong cách đầu xe khác biệt. Phiên bản tiêu chuẩn dùng lưới tản nhiệt đa giác viền chrome tạo vẻ sang trọng, trong khi bản thể thao sử dụng lưới tổ ong cỡ lớn đậm chất việt dã. Nhìn từ bên hông, xe sở hữu tay nắm cửa bán ẩn, bộ mâm 19 inch cùng đường gân thân phẳng, mang đến diện mạo hiện đại và cứng cáp. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.749 mm x 1.880 mm x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm, gần tương đương Hyundai Santa Fe.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn LED chạy ngang tạo cảm giác bề thế, kết hợp cản sau thiết kế riêng cho từng phiên bản. Người dùng có thể lựa chọn kiểu ống xả kép thể thao hoặc giấu kín để tăng sự sang trọng.

Khoang nội thất của Tiggo cũng được làm mới với hai kiểu bảng điều khiển khác nhau. Bản đầu tiên dùng màn hình kép gồm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn trung tâm 15,6 inch nằm ngang theo phong cách châu Âu. Trong khi đó, bản còn lại trang bị màn dọc 13,2 inch, hướng đến người dùng trẻ yêu thích sự hiện đại. Cả hai đều có vô-lăng hai chấu mới, sạc không dây và vật liệu nội thất cao cấp. So với Hyundai Santa Fe, khoang lái Tiggo 8 có phần “tương lai” hơn với thiết kế tinh giản và giao diện trực quan.

Tiggo 8 mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện trong thiết kế với hai phong cách đầu xe khác biệt.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc Chery tích hợp chip Qualcomm 8155 cùng giao diện HMI 5.0, giúp hệ thống giải trí phản hồi cực nhanh. Xe hỗ trợ điều khiển giọng nói đa ngôn ngữ, thao tác cảm ứng thông minh và đồng bộ dữ liệu thời gian thực.

Tiggo 8 thế hệ mới đều sử dụng động cơ 1.6TGDI

Về vận hành, tất cả các phiên bản Tiggo 8 thế hệ mới đều sử dụng động cơ 1.6TGDI tăng áp phun xăng trực tiếp, cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt (7DCT). Hệ dẫn động cầu trước giúp xe cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Cấu trúc treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập được tinh chỉnh lại nhằm mang đến trải nghiệm êm ái, ổn định hơn ở tốc độ cao và trên địa hình xấu.

Giá xe SUV hạng C Tiggo 8

SUV hạng C Tiggo 8 giá từ 105.900 - 135.900 nhân dân tệ (khoảng 391 đến 501 triệu đồng).

Được biết, trước đó hãng Chery đã có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới, SUV hạng C Tiggo 8 cũng sẽ được bán hoặc sản xuất ở Việt Nam với mức giá ưu đãi.

Được định vị trong phân khúc SUV gia đình, nơi Hyundai Santa Fe vẫn là “ông vua doanh số”, Chery Tiggo 8 thế hệ thứ 5 nổi bật nhờ giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ 391 triệu đồng. Cùng loạt công nghệ tiên tiến và thiết kế thời thượng, Tiggo 8 hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng trẻ muốn sở hữu một chiếc SUV hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm chi phí.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.