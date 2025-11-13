Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời thượng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.

Xe ga 125cc ở Việt Nam thiết kế thời thượng, trang bị sánh ngang SH Mode

Ngoại hình của SYM BWT 125 mới lấy cảm hứng thiết kế từ hoa kiều mạch, tượng trưng cho sức bền, sức sống và sự thanh lịch

Ngoại hình SYM BWT 125 được lấy cảm hứng từ hoa kiều mạch (buckwheat) – loài hoa tượng trưng cho sức sống, sự dẻo dai và thanh lịch. Hãng cho biết tên gọi "BWT" là viết tắt của "Buckwheat Trace", ẩn chứa thông điệp về sức sống mãnh liệt và tinh thần bền bỉ mà SYM muốn gửi gắm trong sản phẩm.

Phần đèn LED định vị hình hạt giống ở đầu xe tượng trưng cho nguồn sống mới và hy vọng, trong khi những đường gân nổi kéo dài dọc mặt trước mô phỏng hình ảnh cánh hoa bung nở dưới ánh mặt trời – một chi tiết mang đậm dấu ấn "thiên nhiên hoá thiết kế".

Mẫu xe ga mới sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý

Toàn bộ thân xe được tạo hình bằng các đường cong mềm mại, chuyển tiếp nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ấm áp, thanh thoát nhưng vẫn hiện đại – đúng tinh thần của dòng xe đô thị thế hệ mới.

Hệ thống đèn pha LED projector và chiếu sáng full LED giúp BWT 125 vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo tầm nhìn rõ ràng khi di chuyển ban đêm.

SYM BWT 125 được trang bị động cơ 125cc, làm mát bằng chất lỏng, đạt chuẩn khí thải Euro 5+, cho công suất cực đại 9,7 mã lực và mô-men xoắn 10,7 Nm.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống đánh lửa đa điểm EnMIS – công nghệ mới nhất của SYM. Hệ thống sử dụng bugi kép điều khiển thời điểm đánh lửa linh hoạt, giúp tối ưu quá trình đốt cháy và tản nhiệt, từ đó cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ nhiên liệu, mang lại trải nghiệm vận hành mượt, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường.

Hướng đến việc di chuyển trong phố nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định, BWT 125 được SYM trang bị bánh xe 16 inch cùng khung sườn vững chắc, giúp xe vượt gờ giảm tốc, ổ gà hay vào cua một cách ổn định, êm ái.

Sự kết hợp giữa hệ thống giảm xóc tinh chỉnh và thiết kế khung cứng cáp giúp người lái giữ được cảm giác thoải mái, cân bằng, ngay cả trên những cung đường gồ ghề của đô thị Việt Nam.

Yên xe rộng rãi, sàn để chân phẳng tạo tư thế ngồi thoải mái, phù hợp với người dùng nam và nữ. Nắp bình xăng đặt phía trước giúp đổ xăng mà không cần mở yên, tăng tính tiện lợi trong di chuyển hàng ngày.

Bên cạnh đó, BWT 125 còn có hộc chứa đồ trước tích hợp cổng sạc USB Type-A 3.0, cho phép sạc điện thoại trong khi chạy xe. Màn hình LCD hiển thị rõ ràng các thông số vận hành, với viền vàng tinh tế gợi liên tưởng đến vẻ thanh lịch của hoa kiều mạch.

Cốp chứa đồ dưới yên được thiết kế liền mạch với thân xe, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực tế của người dùng thành thị.

Giá xe ga 125cc BWT 125

SYM cho biết BWT 125 sẽ được bán ra tại châu Âu vào quý I/2026, tuy nhiên giá bán quốc tế hiện vẫn được giữ kín.

Tại Việt Nam, mẫu xe này đã được phân phối với tên gọi SYM TPBW, giá từ 32,8 – 33,8 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc.

Với thiết kế độc đáo, động cơ tiết kiệm, công nghệ tiên tiến và tiện ích cao, SYM BWT 125 được xem là "làn gió mới" trong phân khúc xe tay ga đô thị, đồng thời là đối thủ đáng gờm của Honda Vision và SH Mode trong thời gian tới.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.