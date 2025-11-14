Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.

Xe ga 150cc siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH

Novena M9 2026 mới.

Thương hiệu Guangjianya của Trung Quốc vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga Novena M9 2026 mới.





Novena M9 là sự kết hợp giữa phong cách thể thao và tính thực dụng.

Ngoại hình của Novena M9 là sự kết hợp giữa phong cách thể thao và tính thực dụng. Kiểu dáng tổng thể của mẫu xe tay ga này “vay mượn” các yếu tố thiết kế từ Yamaha NMAX, với những đường nét thẳng chủ đạo cùng những đường cong tinh tế. Phần đầu xe hơi dốc xuống, kết hợp với đèn pha LED kép màu khói (phiên bản tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen), tạo nên dáng vẻ năng động, hướng về phía trước với hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đèn hậu được giữ nguyên thiết kế đơn giản, gần như là bản sao 1:1 của NMAX.

Các chi tiết nổi bật bao gồm bộ vành 13 inch màu vàng kim ở cả bánh trước và sau

Các chi tiết nổi bật bao gồm bộ vành 13 inch màu vàng kim ở cả bánh trước và sau, đi kèm lốp bán trơn Chaoyang làm tăng thêm vẻ thể thao cho Novena M9. Xe có 2 tùy chọn màu sắc, bao gồm xám sắt và đen ngọc trai, đáp ứng sở thích thẩm mỹ của người dùng trẻ tuổi.

Novena M9 cung cấp 2 cấu hình hệ truyền động.

Phiên bản Tiêu chuẩn của Novena M9 sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD, trong khi phiên bản Cao cấp được nâng cấp lên cụm đồng hồ TFT đầy đủ màu sắc. Ưu điểm của cụm đồng hồ là giao diện người dùng rõ ràng và súc tích, hiển thị đầy đủ thông tin lái xe như tốc độ, vòng tua máy, thời gian, quãng đường và mức nhiên liệu. Cổng sạc USB là trang bị tiêu chuẩn cho cả 2 phiên bản, trong khi phiên bản cao cấp được bổ sung các tính năng như khởi động không cần chìa khóa và camera trước.





Phiên bản Tiêu chuẩn của Novena M9 sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD

Novena M9 cung cấp 2 cấu hình hệ truyền động. Phiên bản Tiêu chuẩn được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 2 van, dung tích thực tế 149,9cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 14,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13 Nm. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp được nâng cấp lên động cơ 4 van, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 15,9 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.500 vòng/phút. Cả 2 động cơ đều nhấn mạnh vào mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp đến trung bình, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Hộp số CVT đảm bảo phân phối công suất mượt mà và tự nhiên. Phiên bản Cao cấp được trang bị bướm ga cáp kép cho phản ứng bướm ga chính xác hơn. Mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức được hãng công bố là 2,5L/100km.

Phiên bản Tiêu chuẩn của Novena M9 có bình xăng dung tích 9L

Phiên bản Tiêu chuẩn của Novena M9 có bình xăng dung tích 9L, trong khi phiên bản Cao cấp sở hữu bình xăng 13L, cho phép người dùng di chuyển những quãng đường dài mà không cần dừng lại nhiều lần để tiếp nhiên liệu.

Hệ thống treo trước của Novena M9 sử dụng phuộc trước dạng ống lồng thẳng đứng

Hệ thống treo trước của Novena M9 sử dụng phuộc trước dạng ống lồng thẳng đứng, trong khi hệ thống treo sau là giảm xóc đôi có bình dầu phụ và có thể điều chỉnh tải trước. Cấu hình hệ thống treo này giúp triệt tiêu các rung động một cách hiệu quả, mang lại trải nghiệm êm ái và ổn định.

Novena M9 phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh đĩa trước và tang trống sau

Novena M9 phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh đĩa trước và tang trống sau, trong khi phiên bản cao cấp được nâng cấp lên phanh đĩa ở cả 2 bánh. Tuy có giá bán rất rẻ, chỉ ngang ngửa Honda Vision nhưng phiên bản Cao cấp của Novena M9 vẫn được trang bị đầy đủ hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp người dùng có thể tự tin về sự an toàn giống như khi cầm lái Honda SH.

Giá xe ga 150cc Novena M9

Xe được phân phối với 2 phiên bản là Tiêu chuẩn và Cao cấp, được niêm yết giá bán đề xuất ở mức lần lượt tương ứng là 7.980 nhân dân tệ và 9.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 29,5 triệu đồng và 36,9 triệu đồng). Như vậy, mức giá khởi điểm của mẫu xe này thậm chí còn rẻ hơn cả Honda Vision.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.