Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kg

Hệ thống bạc Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở mức 56,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,111 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên sáng nay ở mức 55,5 triệu đồng/kg, mức giá hiện tại đã tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn so với các phiên điều chỉnh ngày 13/11, khi giá bán từng dao động từ 56 – 57 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 54,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,092 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ công bố giá bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 2,010 – 2,061 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Điều này cho thấy thị trường bán lẻ vẫn có độ chênh nhất định giữa các thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay (giờ Việt Nam) được ghi nhận ở mức 53,3 USD/oz, thấp hơn đáng kể so với đỉnh giá ngày 13/11 khi có thời điểm vượt 54,3 USD/oz. Áp lực chốt lời cùng đà điều chỉnh nhẹ của nhóm kim loại quý khiến bạc quốc tế tạm lùi nhẹ sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Bảng giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh 10h13 phút hôm nay (14/11).

Bảng giá bạc Phú Quý tại phiên điều chỉnh 10h37 phút hôm nay (14/11).

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

