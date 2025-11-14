Mới nhất
Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kg

Thứ sáu, 11:01 14/11/2025
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (14/11) ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 55 đến hơn 56 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh tuần trước.

Hệ thống bạc Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở mức 56,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,111 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên sáng nay ở mức 55,5 triệu đồng/kg, mức giá hiện tại đã tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn so với các phiên điều chỉnh ngày 13/11, khi giá bán từng dao động từ 56 – 57 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 54,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,092 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ công bố giá bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 2,010 – 2,061 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Điều này cho thấy thị trường bán lẻ vẫn có độ chênh nhất định giữa các thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay (giờ Việt Nam) được ghi nhận ở mức 53,3 USD/oz, thấp hơn đáng kể so với đỉnh giá ngày 13/11 khi có thời điểm vượt 54,3 USD/oz. Áp lực chốt lời cùng đà điều chỉnh nhẹ của nhóm kim loại quý khiến bạc quốc tế tạm lùi nhẹ sau chuỗi phiên tăng liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 1.

Bảng giá bạc Ancarat tại phiên điều chỉnh 10h13 phút hôm nay (14/11).

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 2.

Bảng giá bạc Phú Quý tại phiên điều chỉnh 10h37 phút hôm nay (14/11).

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay (giờ Việt Nam) được ghi nhận ở mức 53,3 USD/oz, thấp hơn đáng kể so với đỉnh giá ngày 13/11 khi có thời điểm vượt 54,3 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 5.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 14 / 11: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ - Ảnh 6.Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục giữ đà tăng mạnh khi tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch liên tục chạm "trần". Vùng giá bán ra đang tiến sát 57 triệu đồng/kg.

 

Khánh Dương
