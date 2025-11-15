Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng SJC, vàng BTMC, Vàng DOJI đồng loạt giảm
GĐXH - Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, giá vàng liên tục đảo chiều mạnh trong từ đầu tuần đến nay.
Giá vàng hôm nay 15/11 đồng loạt giảm mạnh
Tính đến 9h sáng hôm nay (15/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI đầu giờ sáng nay xuống mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay giao dịch ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng thế giới hôm nay (15/11)
Sáng 15/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 130,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng thế giới lao dốc hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Thị trường chứng kiến làn sóng bán tháo diện rộng, sau những bình luận cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mới suy yếu.
Giá vàng giao ngay rơi xuống mức thấp nhất 4.034,54 USD/ounce, xóa gần hết thành quả tăng từ đầu tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao dịch giảm mạnh 3,7% xuống 4.039,40 USD/ounce.
Nguyên nhân chính đẩy vàng giảm sâu do tín hiệu mới của Fed, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 thấp hơn trước. Trước đó, thị trường kỳ vọng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng.
Các nhà phân tích lưu ý rằng vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn nhưng đang ở trong phạm vi trung lập, đặc biệt là khi thị trường bắt đầu nghi ngờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không.
