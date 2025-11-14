Mới nhất
Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Thứ sáu, 09:59 14/11/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bán ra giảm 1,4 triệu đồng, ở mức 153,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm.

Giá vàng hôm nay 14 / 11 - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng bao nhiêu sau 24 giờ?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 14 / 11 - Ảnh 2.

Vàng miếng quay đầu giảm sau tăng nóng.


Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (14/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 151,1-153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 151,6-153,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng đi xuống theo diễn biến trên thị trường thế giới.

Đầu giờ sáng 14/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay xuống mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay niêm yết ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 13/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm 12/11.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cuối phiên niêm yết ở mức 150,2-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm 12/11.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với phiên trước đó.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên liền kề.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay suy yếu. Lúc 9h04' ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.191,6 USD/ounce, giảm 24,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 14/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 134,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.216 USD/ounce (tăng 22 USD), hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.288 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ - 43 ngày. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn sẽ cần vài ngày, thậm chí vài tuần để các nhân viên xử lý khối công việc tồn đọng kể từ ngày 1/10.

K.N (th)
