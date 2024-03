Người đàn ông lừa mua đất rồi phân lô, bán nền chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hồng Hà (SN 1980, trú tổ 1, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, năm 2022, Đặng Hồng Hà do có nợ tiền nhiều người. Để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Hà đã thỏa thuận mua đất của những người dân tộc thiểu số.

Thỏa thuận mua xong, Hà chỉ đặt cọc mua đất với số tiền nhỏ so với giá trị của lô đất và hứa hẹn sau khi làm xong các thủ tục sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giao số tiền còn lại.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hồng Hà (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tin tưởng Hà nên một hộ dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn đã đồng ý bán đất cho Hà. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chủ đất, Hà đưa chủ đất đến phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn thành thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hà đã làm thủ tục phân lô, bán cho nhiều người khác, nhưng không trả tiền mua đất như đã hứa hẹn. Tổng cộng, Hà đã chiếm đoạt số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác đối với Đặng Hồng Hà có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mua bán đất như trên.

Công an thông tin, ai là bị hại, người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án nhưng chưa làm đơn, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.