Người đàn ông mắc bệnh lậu tái phát sau sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
GĐXH - Chỉ sau vài ngày quan hệ tình dục không an toàn, người đàn ông xuất hiện tình trạng chảy mủ niệu đạo, tiểu buốt, tiểu rắt dữ dội. Bác sĩ xác định bệnh nhân tái nhiễm bệnh lậu.
Xuất hiện triệu chứng rầm rộ chỉ sau vài ngày quan hệ không an toàn
Mới đây, Bệnh viện Medlatec cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân L.V.L. (35 tuổi, Hưng Yên) đến khám trong tình trạng chảy dịch mủ niệu đạo kèm tiểu buốt, tiểu rắt rất khó chịu sau khi quan hệ tình dục không an toàn.
Theo chia sẻ, bệnh nhân từng có tiền sử viêm niệu đạo trước đây. Tuy nhiên, gần đây sau khi có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy mủ ở niệu đạo, tiểu buốt và tiểu rắt liên tục.
BSCKI Trần Quang Toản - Chuyên khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học cho biết đây là biểu hiện khá điển hình của viêm nhiễm đường tiết niệu cấp tính do bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ chỉ định người bệnh thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm sàng lọc, định danh và đánh giá khả năng kháng thuốc của các vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs).
Kết quả xét nghiệm nhuộm soi phát hiện song cầu khuẩn gram âm hình hạt cà phê trong và ngoài tế bào bạch cầu. Xét nghiệm PCR/Lai DNA được thực hiện đồng thời nhằm loại trừ các tác nhân đồng nhiễm như Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hoặc Ureaplasma. Kết quả nuôi cấy dịch niệu đạo ghi nhận dương tính với vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae (lậu cầu).
Từ các kết quả trên, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm niệu đạo cấp do tái nhiễm bệnh lậu.
Bệnh lậu có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu điều trị sai cách
Sau khi được chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú bằng thuốc kháng sinh đặc hiệu đường tiêm phối hợp thuốc uống theo đúng phác đồ chuẩn quốc gia, đồng thời kiểm soát nguy cơ đồng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Sau thời gian tuân thủ điều trị đúng hướng dẫn, tình trạng chảy mủ niệu đạo và kích thích đường tiểu của bệnh nhân đã chấm dứt hoàn toàn. Sức khỏe ổn định và không ghi nhận các biến chứng như hẹp niệu đạo hay viêm mào tinh hoàn.
Theo BSCKI Trần Quang Toản, vi khuẩn lậu có thời gian ủ bệnh rất ngắn, thường chỉ từ 1-6 ngày sau khi quan hệ tình dục không an toàn. Ở nam giới, bệnh thường biểu hiện khá rầm rộ với các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mủ niệu đạo nhiều vào buổi sáng.
Tuy nhiên, nhiều người khi xuất hiện các triệu chứng này lại chủ quan tự mua thuốc kháng sinh điều trị hoặc áp dụng các mẹo truyền miệng. Điều này không chỉ khiến bệnh kéo dài mà còn làm gia tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc.
“Nếu điều trị không đúng cách, bệnh lậu có thể chuyển sang giai đoạn mạn tính, gây xơ hóa hẹp niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản”, bác sĩ cảnh báo.
Những dấu hiệu bệnh lậu cần đi khám sớm
Các chuyên gia cho biết bệnh lậu ở nam giới thường có biểu hiện khá rõ ràng. Người bệnh cần đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như chảy dịch mủ niệu đạo, tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng kín hoặc khó chịu khi đi tiểu, đặc biệt sau quan hệ tình dục không an toàn.
Ngoài ra, việc điều trị bệnh lậu bắt buộc cần thực hiện song song cho cả bạn tình nhằm cắt đứt vòng lặp tái nhiễm.
Cách phòng ngừa bệnh lậu và bệnh lây truyền qua đường tình dục
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách và hạn chế quan hệ với nhiều bạn tình. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở vùng kín, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng phác đồ.
Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách không chỉ giúp kiểm soát bệnh lậu hiệu quả mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài.
