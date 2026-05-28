Dân số và phát triển

Người phụ nữ 38 tuổi phát hiện u nang buồng trứng khổng lồ chèn ép nhiều cơ quan vì chủ quan

Thứ năm, 15:16 28/05/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ phải nhập viện phẫu thuật khi khối u buồng trứng phát triển khổng lồ, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng gây đầy bụng, khó tiêu kéo dài.

Khối u buồng trứng to như bóng rổ sau 2 năm

Chị Minh (38 tuổi) phát hiện buồng trứng bên trái có khối u nhỏ từ năm 2024 khi khám phụ khoa định kỳ. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nên bác sĩ khuyến cáo theo dõi.

Tuy nhiên, khoảng hai năm sau, chị nhận thấy bụng to dần bất thường dù không tăng cân hay mang thai. Người bệnh thường xuyên đầy bụng, ăn nhanh no, khó tiêu kéo dài nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy buồng trứng trái có khối u nang kích thước khoảng 30x15x18 cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan như dạ dày, ruột.

BS.CKII Phan Thế Thi, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết khối u buồng trứng kích thước lớn làm tăng áp lực ổ bụng, gây cảm giác nặng bụng, khó tiêu kéo dài, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xoắn hoặc vỡ u nguy hiểm.

Hình ảnh MRI khối u buồng trứng kích thước lớn, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật lấy khối u buồng trứng chứa khoảng 3 lít dịch

Do khối u quá lớn, ê kíp phẫu thuật phải rạch đường dọc giữa bụng từ xương vệ đến trên rốn để tiếp cận và cắt trọn khối u buồng trứng.

Trong quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận khối u có nhiều thùy, thành mỏng và chứa khoảng 3 lít dịch nhầy bên trong.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh hồi phục tốt. Vòng bụng vốn to tương đương thai 7 tháng đã xẹp đáng kể, người bệnh không còn cảm giác căng tức bụng và ăn uống dễ dàng hơn.

U nang buồng trứng dễ phát triển âm thầm

Theo bác sĩ Phan Thế Thi, u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ có nguy cơ tiến triển ác tính nếu không được theo dõi phù hợp.

Khối u có thể chỉ vài milimet nhưng cũng có thể phát triển tới hàng chục centimet, nặng nhiều kilogram. Một số trường hợp tiến triển âm thầm trong thời gian dài, đến khi u quá lớn mới gây triệu chứng do chèn ép các tạng xung quanh.

Ở giai đoạn đầu, u nang buồng trứng thường không có dấu hiệu điển hình. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như: Đầy bụng, khó tiêu kéo dài; ăn nhanh no; đau bụng âm ỉ hoặc đau vùng chậu; rối loạn kinh nguyệt; tiểu buốt, tiểu khó do khối u chèn ép bàng quang.

Cảnh giác biến chứng nguy hiểm của u nang buồng trứng

Các bác sĩ cảnh báo dù đa số u nang buồng trứng lành tính nhưng vẫn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ nang, nhiễm trùng hoặc chèn ép cơ quan trong ổ bụng.

Một số trường hợp kéo dài còn có thể ảnh hưởng chức năng sinh sản, làm tăng nguy cơ hiếm muộn hoặc vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt với người từng phát hiện u nang buồng trứng hoặc có khối u phát triển nhanh cần tái khám khoảng 6 tháng/lần để theo dõi kích thước và xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Thiếu nữ 19 tuổi mang khối u buồng trứng khoảng 30cm vì tâm lý chủ quan phụ nữ Việt hay mắc phải

GĐXH - Từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như “tăng cân”, nữ bệnh nhân 19 tuổi được phát hiện mang khối u buồng trứng khổng lồ.

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh này

Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới

GĐXH - Chỉ nghĩ là thoái hóa khớp do tuổi tác, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch, nguyên nhân bắt nguồn từ ung thư vú tiềm ẩn.

GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.

GĐXH - Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài tưởng là dấu hiệu ốm nghén thông thường, một thai phụ 29 tuổi tại Hà Nội bất ngờ phát hiện bị cường giáp.

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
