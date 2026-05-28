Người phụ nữ 38 tuổi phát hiện u nang buồng trứng khổng lồ chèn ép nhiều cơ quan vì chủ quan
GĐXH - Người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ phải nhập viện phẫu thuật khi khối u buồng trứng phát triển khổng lồ, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng gây đầy bụng, khó tiêu kéo dài.
Khối u buồng trứng to như bóng rổ sau 2 năm
Chị Minh (38 tuổi) phát hiện buồng trứng bên trái có khối u nhỏ từ năm 2024 khi khám phụ khoa định kỳ. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nên bác sĩ khuyến cáo theo dõi.
Tuy nhiên, khoảng hai năm sau, chị nhận thấy bụng to dần bất thường dù không tăng cân hay mang thai. Người bệnh thường xuyên đầy bụng, ăn nhanh no, khó tiêu kéo dài nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy buồng trứng trái có khối u nang kích thước khoảng 30x15x18 cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan như dạ dày, ruột.
BS.CKII Phan Thế Thi, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết khối u buồng trứng kích thước lớn làm tăng áp lực ổ bụng, gây cảm giác nặng bụng, khó tiêu kéo dài, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xoắn hoặc vỡ u nguy hiểm.
Phẫu thuật lấy khối u buồng trứng chứa khoảng 3 lít dịch
Do khối u quá lớn, ê kíp phẫu thuật phải rạch đường dọc giữa bụng từ xương vệ đến trên rốn để tiếp cận và cắt trọn khối u buồng trứng.
Trong quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận khối u có nhiều thùy, thành mỏng và chứa khoảng 3 lít dịch nhầy bên trong.
Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh hồi phục tốt. Vòng bụng vốn to tương đương thai 7 tháng đã xẹp đáng kể, người bệnh không còn cảm giác căng tức bụng và ăn uống dễ dàng hơn.
U nang buồng trứng dễ phát triển âm thầm
Theo bác sĩ Phan Thế Thi, u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ có nguy cơ tiến triển ác tính nếu không được theo dõi phù hợp.
Khối u có thể chỉ vài milimet nhưng cũng có thể phát triển tới hàng chục centimet, nặng nhiều kilogram. Một số trường hợp tiến triển âm thầm trong thời gian dài, đến khi u quá lớn mới gây triệu chứng do chèn ép các tạng xung quanh.
Ở giai đoạn đầu, u nang buồng trứng thường không có dấu hiệu điển hình. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như: Đầy bụng, khó tiêu kéo dài; ăn nhanh no; đau bụng âm ỉ hoặc đau vùng chậu; rối loạn kinh nguyệt; tiểu buốt, tiểu khó do khối u chèn ép bàng quang.
Cảnh giác biến chứng nguy hiểm của u nang buồng trứng
Các bác sĩ cảnh báo dù đa số u nang buồng trứng lành tính nhưng vẫn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ nang, nhiễm trùng hoặc chèn ép cơ quan trong ổ bụng.
Một số trường hợp kéo dài còn có thể ảnh hưởng chức năng sinh sản, làm tăng nguy cơ hiếm muộn hoặc vô sinh.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt với người từng phát hiện u nang buồng trứng hoặc có khối u phát triển nhanh cần tái khám khoảng 6 tháng/lần để theo dõi kích thước và xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.
