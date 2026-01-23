Người đàn ông mất hơn 300 triệu đồng khi mua vàng qua Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu
GĐXH - Tin lời fanpage Facebook tick xanh giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển khoản hơn 300 triệu đồng để mua vàng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Chiều ngày 23/1, Công an TP Hà Nội thông tin, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng.
Ông M cho biết, có liên hệ với tài khoản Facebook "Bảo Tín Minh Châu" (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tick xanh để trao đổi về việc mua 02 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó, ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Theo cơ quan công an, hiện nay, xuất hiện các trang Facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận "quà tặng" giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.
Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.
Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook, các trang fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tick xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.
Tuyệt đối cảnh giác đối với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán online. Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, chương trình khuyến mãi không có thật, nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra; khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào CaiPháp luật - 54 phút trước
GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.
Lạng Sơn triệt phá đường dây đánh bạc, lô đề qua mạng xã hộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, lô đề qua điện thoại, mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 500 triệu đồng.
Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.
Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai ChâuPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1Pháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.
Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thậtPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.
Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiếnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồngPháp luật
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.