Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Thứ sáu, 17:17 23/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi về tội "Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm" theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường. Đường dây do đối tượng Nguyễn Bá Luật cầm đầu.

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng tại Hưng Yên bị khởi tố - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 24/12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng kiểm dịch Động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973, trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện: 09 con lợn còn sống có biểu hiện ủ rũ, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, có dấu hiệu bị tiêu chảy với tổng khối lượng 338kg; ngoài ra, còn có 4.400,8kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông. Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện 248kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.

Đáng chú ý, một lượng lớn đã được tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh để làm xúc xích, lạp xưởng. Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 09 con lợn để giám định. Kết quả, 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng tại Hưng Yên bị khởi tố - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Ngày 20/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự

Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Trương Minh Đức (SN 2002), Nguyễn Văn Minh (SN 2002) đều trú tại tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Cùng chuyên mục

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Xem nhiều

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật
Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top