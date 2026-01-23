Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi bán ra thị trường.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi về tội "Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm" theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường. Đường dây do đối tượng Nguyễn Bá Luật cầm đầu.
Sáng ngày 24/12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng kiểm dịch Động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973, trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).
Quá trình kiểm tra đã phát hiện: 09 con lợn còn sống có biểu hiện ủ rũ, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, có dấu hiệu bị tiêu chảy với tổng khối lượng 338kg; ngoài ra, còn có 4.400,8kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông. Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện 248kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.
Các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.
Đáng chú ý, một lượng lớn đã được tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh để làm xúc xích, lạp xưởng. Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 09 con lợn để giám định. Kết quả, 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Ngày 20/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự
Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Trương Minh Đức (SN 2002), Nguyễn Văn Minh (SN 2002) đều trú tại tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai ChâuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.
Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tốPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thậtPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.
Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiếnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồngPháp luật
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.