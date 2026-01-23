Thu mua, giết mổ lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi, 6 đối tượng bị khởi tố

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi về tội "Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm" theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường. Đường dây do đối tượng Nguyễn Bá Luật cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 24/12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng kiểm dịch Động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973, trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện: 09 con lợn còn sống có biểu hiện ủ rũ, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, có dấu hiệu bị tiêu chảy với tổng khối lượng 338kg; ngoài ra, còn có 4.400,8kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông. Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện 248kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.

Đáng chú ý, một lượng lớn đã được tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh để làm xúc xích, lạp xưởng. Tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 09 con lợn để giám định. Kết quả, 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Ngày 20/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự

Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971) đều trú tại TDP Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Trương Minh Đức (SN 2002), Nguyễn Văn Minh (SN 2002) đều trú tại tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.