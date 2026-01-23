Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn 15kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Ngày 23/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 21/01/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (CSTHAHS&HTTP), Công an tỉnh Lai Châu đã bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án “Vận chuyển hàng cấm”, xảy ra ngày 08/01/2026 tại khu vực mốc 67(2) + khoảng 5.500 mét về hướng cột mốc 68(2), thuộc bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 08/01/2026, Phàn Láo San (SN 1995, trú tại xã Sì Lở Lầu) và Phùng Sần Tâu (SN 1984, trú tại xã Phong Thổ), tỉnh Lai Châu, được một người dân tộc Dao (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển hàng cấm từ khu vực biên giới Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 500.000 đồng.
Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 19h30 cùng ngày, San và Tâu cùng người đàn ông trên đến khu vực mốc 67(2) + 5.500 mét về hướng cột mốc 68(2), thuộc bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ. Tâu đứng cảnh giới trên tuyến đường bê tông vành đai biên giới, còn San cùng người đàn ông đi theo đường mòn xuống suối, lội sang phía Trung Quốc, mỗi người vác một bao tải, sau đó quay trở lại Việt Nam theo lối cũ.
Khi đưa số hàng lên bờ suối phía Việt Nam, cả hai tiếp tục vận chuyển lên đường bê tông, chất lên xe mô tô để di chuyển về hướng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tuy nhiên, khi đến khu vực mốc 67(2) + khoảng 5.500 mét hướng về mốc 68(2) thì bị lực lượng công an tỉnh Lai Châu đang tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt quả tang.
Vật chứng thu giữ gồm 08 hộp hình chữ nhật, tổng khối lượng 15,53kg, bên ngoài bọc giấy màu đỏ, có ký tự nước ngoài. Kết luận giám định của C09 – Bộ Công an xác định số vật chứng trên là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can Phàn Láo San và Phùng Sần Tâu về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Qua vụ việc cho thấy, hoạt động vận chuyển trái phép pháo nổ qua tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân.
Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống cho Nhân dân.
Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp triệt phá, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép với khối lượng lớn. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, liều lĩnh thực hiện hành vi vi phạm, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm qua biên giới dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến pháo nổ và các loại hàng cấm khác, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.
