Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Thứ sáu, 10:01 23/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 7 giờ 30 phút ngày 21/1 đến 7 giờ 30 phút ngày 22/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Hà Nội ghi nhận 23 trường hợp vượt đèn đỏ Trong 24 giờ nhờ Camera AI - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 23 trường hợp vượt đèn đỏ; 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường vẫn được duy trì tốt khi hệ thống tiếp tục ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận ở mức cao với 8.379 lượt xe qua lại trong 24 giờ. Tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 77 km/h, nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

Hà Nội ghi nhận 23 trường hợp vượt đèn đỏ Trong 24 giờ nhờ Camera AI - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Hệ thống giám sát ghi nhận 0 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chủ quan của tài xế và hành khách về an toàn thụ động khi có 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn bị camera phát hiện.

Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm nói trên (bao gồm hình ảnh, biển số, thời gian, địa điểm) đã được hệ thống AI chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy của Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.

Cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện để gửi thông báo xử phạt vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 21/01/2026 đến 7h30 ngày 22/01/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
121-01-2026 21:33:4534H04263VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
221-01-2026 21:33:2630G56494TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
321-01-2026 19:54:3377H05422VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
421-01-2026 18:26:5815H17927VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
522-01-2026 07:21:1029L537950TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
622-01-2026 06:46:4629V103086TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
722-01-2026 06:43:0629AD06964TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
821-01-2026 16:56:2817B666894TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
921-01-2026 16:21:4836K71949TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1021-01-2026 16:06:3729X749890TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1121-01-2026 15:49:3090B205377TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1221-01-2026 15:07:1318F69617TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1321-01-2026 15:03:4529D122784TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1421-01-2026 15:03:4129D208892TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1521-01-2026 15:03:4129L562845TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1621-01-2026 14:20:5829E224037TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1721-01-2026 14:13:1329X523450TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1821-01-2026 13:50:4429U43327TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1921-01-2026 13:35:1818K143351TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2021-01-2026 13:33:3920D104533TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2121-01-2026 13:31:5389K62187TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2221-01-2026 10:25:11150675TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2321-01-2026 10:11:4619G153740TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2421-01-2026 10:08:1830Y76010TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2521-01-2026 10:04:1797B138233TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2621-01-2026 09:48:41291106971TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2721-01-2026 09:39:5114Z136987TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2821-01-2026 13:46:2629E296137TrắngXe mô tôChạy ngược chiều
2922-01-2026 06:52:1436D118697TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3021-01-2026 18:25:2735AC02421TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3121-01-2026 17:36:2729G101233TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3221-01-2026 17:15:3829B16910TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3321-01-2026 17:09:2836F120197TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3421-01-2026 15:48:2717B113979TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3521-01-2026 15:32:2829T156632TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3621-01-2026 14:25:4729F163548TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3721-01-2026 13:19:4436H112950TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3821-01-2026 12:12:5990B258751TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3921-01-2026 12:01:1129D261651TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4021-01-2026 11:56:5929E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4121-01-2026 10:27:1054Y33710TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4221-01-2026 07:55:3788H58229TrắngXe mô tôKhông đội mũ
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI "tóm gọn" ngày 21/1Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1

Cùng chuyên mục

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Xem nhiều

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top