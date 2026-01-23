Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1
GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 7 giờ 30 phút ngày 21/1 đến 7 giờ 30 phút ngày 22/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 23 trường hợp vượt đèn đỏ; 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường vẫn được duy trì tốt khi hệ thống tiếp tục ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận ở mức cao với 8.379 lượt xe qua lại trong 24 giờ. Tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 77 km/h, nằm trong giới hạn an toàn cho phép.
Hệ thống giám sát ghi nhận 0 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chủ quan của tài xế và hành khách về an toàn thụ động khi có 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn bị camera phát hiện.
Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm nói trên (bao gồm hình ảnh, biển số, thời gian, địa điểm) đã được hệ thống AI chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy của Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.
Cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện để gửi thông báo xử phạt vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 21/01/2026 đến 7h30 ngày 22/01/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|21-01-2026 21:33:45
|34H04263
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|21-01-2026 21:33:26
|30G56494
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|21-01-2026 19:54:33
|77H05422
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|21-01-2026 18:26:58
|15H17927
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|22-01-2026 07:21:10
|29L537950
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|6
|22-01-2026 06:46:46
|29V103086
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7
|22-01-2026 06:43:06
|29AD06964
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|21-01-2026 16:56:28
|17B666894
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|21-01-2026 16:21:48
|36K71949
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|21-01-2026 16:06:37
|29X749890
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|21-01-2026 15:49:30
|90B205377
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|21-01-2026 15:07:13
|18F69617
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|21-01-2026 15:03:45
|29D122784
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|21-01-2026 15:03:41
|29D208892
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|21-01-2026 15:03:41
|29L562845
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|21-01-2026 14:20:58
|29E224037
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|21-01-2026 14:13:13
|29X523450
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|21-01-2026 13:50:44
|29U43327
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|21-01-2026 13:35:18
|18K143351
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|21-01-2026 13:33:39
|20D104533
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|21-01-2026 13:31:53
|89K62187
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|21-01-2026 10:25:11
|150675
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|21-01-2026 10:11:46
|19G153740
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|21-01-2026 10:08:18
|30Y76010
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|21-01-2026 10:04:17
|97B138233
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|21-01-2026 09:48:41
|291106971
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|21-01-2026 09:39:51
|14Z136987
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|21-01-2026 13:46:26
|29E296137
|Trắng
|Xe mô tô
|Chạy ngược chiều
|29
|22-01-2026 06:52:14
|36D118697
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|21-01-2026 18:25:27
|35AC02421
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|21-01-2026 17:36:27
|29G101233
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|21-01-2026 17:15:38
|29B16910
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|21-01-2026 17:09:28
|36F120197
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|21-01-2026 15:48:27
|17B113979
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|35
|21-01-2026 15:32:28
|29T156632
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|36
|21-01-2026 14:25:47
|29F163548
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|37
|21-01-2026 13:19:44
|36H112950
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|38
|21-01-2026 12:12:59
|90B258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|39
|21-01-2026 12:01:11
|29D261651
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|40
|21-01-2026 11:56:59
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|41
|21-01-2026 10:27:10
|54Y33710
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|42
|21-01-2026 07:55:37
|88H58229
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
