Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 7 giờ 30 phút ngày 21/1 đến 7 giờ 30 phút ngày 22/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 23 trường hợp vượt đèn đỏ; 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường vẫn được duy trì tốt khi hệ thống tiếp tục ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận ở mức cao với 8.379 lượt xe qua lại trong 24 giờ. Tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 77 km/h, nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

Trường hợp lái xe không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Hệ thống giám sát ghi nhận 0 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chủ quan của tài xế và hành khách về an toàn thụ động khi có 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn bị camera phát hiện.

Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm nói trên (bao gồm hình ảnh, biển số, thời gian, địa điểm) đã được hệ thống AI chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy của Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.

Cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện để gửi thông báo xử phạt vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 21/01/2026 đến 7h30 ngày 22/01/2026) STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 21-01-2026 21:33:45 34H04263 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 21-01-2026 21:33:26 30G56494 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 3 21-01-2026 19:54:33 77H05422 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 21-01-2026 18:26:58 15H17927 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 5 22-01-2026 07:21:10 29L537950 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 22-01-2026 06:46:46 29V103086 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 22-01-2026 06:43:06 29AD06964 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 21-01-2026 16:56:28 17B666894 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 21-01-2026 16:21:48 36K71949 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 21-01-2026 16:06:37 29X749890 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 21-01-2026 15:49:30 90B205377 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 21-01-2026 15:07:13 18F69617 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 21-01-2026 15:03:45 29D122784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 21-01-2026 15:03:41 29D208892 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 21-01-2026 15:03:41 29L562845 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 21-01-2026 14:20:58 29E224037 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 21-01-2026 14:13:13 29X523450 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 21-01-2026 13:50:44 29U43327 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 21-01-2026 13:35:18 18K143351 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 21-01-2026 13:33:39 20D104533 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 21-01-2026 13:31:53 89K62187 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 21-01-2026 10:25:11 150675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 21-01-2026 10:11:46 19G153740 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 21-01-2026 10:08:18 30Y76010 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 21-01-2026 10:04:17 97B138233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 21-01-2026 09:48:41 291106971 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 21-01-2026 09:39:51 14Z136987 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 21-01-2026 13:46:26 29E296137 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều 29 22-01-2026 06:52:14 36D118697 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 21-01-2026 18:25:27 35AC02421 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 21-01-2026 17:36:27 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 21-01-2026 17:15:38 29B16910 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 21-01-2026 17:09:28 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 21-01-2026 15:48:27 17B113979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 35 21-01-2026 15:32:28 29T156632 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 36 21-01-2026 14:25:47 29F163548 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 37 21-01-2026 13:19:44 36H112950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 38 21-01-2026 12:12:59 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 39 21-01-2026 12:01:11 29D261651 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 40 21-01-2026 11:56:59 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 41 21-01-2026 10:27:10 54Y33710 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 42 21-01-2026 07:55:37 88H58229 Trắng Xe mô tô Không đội mũ