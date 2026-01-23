Mới nhất
Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Thứ sáu, 07:32 23/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Zalo đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan tình hình chính trị, xã hội, kinh tế Việt Nam và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật - Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CATP Hà Nội

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông T.H.H (53 tuổi; giảng viên một trường đại học tại Hà Nội).

Ngày 22/01/2026, làm việc với cơ quan công an, ông T.H.H đã thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Ông H đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Đăng thông tin sai sự thật, một Fanpage ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồngĐăng thông tin sai sự thật, một Fanpage ở Hải Phòng bị phạt 10 triệu đồng

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, thông tin, hình ảnh được bộ phận truyền thông của doanh nghiệp đăng tải trên trang mạng xã hội vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023 là thông tin chưa được kiểm chứng.

Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thậtNgười đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

GĐXH - Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều tra

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt 7.5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông ở Thái Nguyên bị phạt 7.5 triệu đồng

Phạt hai người đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành để 'câu view'

Phạt hai người đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành để 'câu view'

Phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật xúc phạm UBND phường

Phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật xúc phạm UBND phường

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật

