Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Zalo đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan tình hình chính trị, xã hội, kinh tế Việt Nam và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CATP Hà Nội

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông T.H.H (53 tuổi; giảng viên một trường đại học tại Hà Nội).

Ngày 22/01/2026, làm việc với cơ quan công an, ông T.H.H đã thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Ông H đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

