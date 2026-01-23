Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ sáu, 15:05 23/01/2026 | Pháp luật
Minh Phong
Minh Phong
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Ngày 23/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nam (SN 1979, trú tại TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Nam vào công tác tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Huế, giữ chức danh cán bộ tín dụng. Trong quá trình làm việc, Nam vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn hồ sơ vay vốn cho khách hàng và phục vụ nhu cầu cá nhân, có trả lãi.

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thanh Nam tại tòa.

Đến năm 2021, do nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, Nam nảy sinh ý định sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền. Bị cáo đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng vay mượn tiền để cho khách hàng đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng Nam là cán bộ tín dụng, nhiều người đã cho vay, cho mượn tiền.

Sau khi nhận tiền, Nam không sử dụng đúng mục đích cam kết mà dùng tiền của người vay sau để trả nợ gốc và lãi cho người vay trước, đồng thời chi tiêu cá nhân. Hành vi này diễn ra liên tục từ ngày 27/7/2021 đến 15/9/2022 trên địa bàn TP Huế.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Nam chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nam 13 năm tù.

Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồngLừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Gây tai nạn làm 2 người tử vong trong đêm, tài xế ô tô bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định, tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Người này là giảng viên một trường đại học tại Hà Nội.

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Bắt đối tượng sinh năm 2002 hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem nhiều

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật
Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Một giảng viên đại học bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật

Pháp luật
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top