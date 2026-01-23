Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ
GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.
Ngày 23/1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nam (SN 1979, trú tại TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Nam vào công tác tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Huế, giữ chức danh cán bộ tín dụng. Trong quá trình làm việc, Nam vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn hồ sơ vay vốn cho khách hàng và phục vụ nhu cầu cá nhân, có trả lãi.
Đến năm 2021, do nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, Nam nảy sinh ý định sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền. Bị cáo đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng vay mượn tiền để cho khách hàng đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng Nam là cán bộ tín dụng, nhiều người đã cho vay, cho mượn tiền.
Sau khi nhận tiền, Nam không sử dụng đúng mục đích cam kết mà dùng tiền của người vay sau để trả nợ gốc và lãi cho người vay trước, đồng thời chi tiêu cá nhân. Hành vi này diễn ra liên tục từ ngày 27/7/2021 đến 15/9/2022 trên địa bàn TP Huế.
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Nam chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nam 13 năm tù.
