Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khoảng 04h40' ngày 7/4/2026, đối tượng Nguyễn Văn Ý cùng 02 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) trú phường Quy Nhơn Nam làm chủ quán.

Tại đây, giữa Ý và bà L xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L. Ý dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L gây thương tích. Khi con trai bà L đến thì Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sự việc diễn ra từ khoảng 04h30' - 04h55' ngày 7/4/2026 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu. Hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.