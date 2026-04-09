Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn
GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Video: Kẻ hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn (Nguồn: VTC News)
Khoảng 04h40' ngày 7/4/2026, đối tượng Nguyễn Văn Ý cùng 02 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) trú phường Quy Nhơn Nam làm chủ quán.
Tại đây, giữa Ý và bà L xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L. Ý dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L gây thương tích. Khi con trai bà L đến thì Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.
Sự việc diễn ra từ khoảng 04h30' - 04h55' ngày 7/4/2026 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu. Hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy địnhPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh ĐàmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).
Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sảnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.
Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đôPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.