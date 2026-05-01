Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4

Thứ sáu, 10:12 01/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Điểm đáng chú ý nhất là việc "cởi trói" hoàn toàn cho dòng xe bán tải (pickup), cho phép loại xe này lưu thông 24/24 giờ trong nội đô như xe ô tô con.

Theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND), kể từ ngày 30/4/2026, xe ô tô tải pickup chính thức được phép hoạt động không hạn chế thời gian trong khu vực nội đô.

Trước đó, dòng xe này bị xếp vào nhóm xe tải và chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Việc điều chỉnh này dựa trên khảo sát thực tế của liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội, cho thấy xe pickup có kích thước và khối lượng tương đương xe ô tô con, tác động không đáng kể đến tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho hơn 14.700 chủ xe bán tải trên địa bàn và thúc đẩy thị trường ô tô phát triển bền vững.

Hà Nội cho phép xe bán tải lưu thông tự do 24 / 24 từ 30 / 4 / 2026 - Ảnh 1.

Từ 30/4, xe bán tải được phép hoạt động như xe ô tô con trong nội thành Hà Nội.

Bên cạnh "tin vui" cho xe bán tải, Quyết định 52 cũng chi tiết hóa khung giờ hoạt động của nhiều loại phương tiện khác nhằm tối ưu hóa năng lực hạ tầng:

Xe hợp đồng và trung chuyển: Xe hợp đồng dưới 29 chỗ và xe trung chuyển được phép hoạt động 24/24 giờ (xe trung chuyển cần có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp). Ngược lại, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Xe tải thông dụng: Nhóm xe có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; mọi trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm phải có văn bản chấp thuận của Công an Thành phố.

Nhóm xe chuyên dụng đặc thù: Các loại xe xi téc chở xăng dầu, xe trộn/bơm bê tông, xe cần cẩu, xe hút chất thải... tiếp tục bị siết chặt, chỉ được phép lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trường hợp cần hoạt động ngoài khung giờ này phải được Sở Xây dựng phê duyệt.

Việc ban hành Quyết định 52 được đưa ra sau gần 3 tháng thực hiện Quyết định 01/2026 về phân luồng giao thông. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dù tình hình giao thông đã có những chuyển biến tích cực, nhưng một số quy định cũ đã bộc lộ sự bất cập, chưa sát với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc cho phép xe bán tải lưu thông như xe con là bước đi nhằm hài hòa giữa mục tiêu giảm ùn tắc và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng đã cập nhật danh mục các tuyến đường thuộc khu vực hạn chế để người dân và tài xế chủ động lộ trình.

Quyết định này có hiệu lực tức thì, giúp người dân Thủ đô và khách du lịch sở hữu xe bán tải có thể thoải mái di chuyển trong nội đô ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xe

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Cùng chuyên mục

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Xã hội - 40 phút trước

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trước

Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng so với những năm trước

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Đời sống - 15 giờ trước

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Ninh Bình: Thúc tiến di dời khẩn cấp 2 khu chung cư xuống cấp ở phường Nam Định

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Xem nhiều

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểm

Đời sống

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Đời sống
Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Đời sống
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Đời sống
Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương thay đổi thế nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top