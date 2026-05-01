Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Điểm đáng chú ý nhất là việc "cởi trói" hoàn toàn cho dòng xe bán tải (pickup), cho phép loại xe này lưu thông 24/24 giờ trong nội đô như xe ô tô con.
Theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND), kể từ ngày 30/4/2026, xe ô tô tải pickup chính thức được phép hoạt động không hạn chế thời gian trong khu vực nội đô.
Trước đó, dòng xe này bị xếp vào nhóm xe tải và chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Việc điều chỉnh này dựa trên khảo sát thực tế của liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội, cho thấy xe pickup có kích thước và khối lượng tương đương xe ô tô con, tác động không đáng kể đến tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho hơn 14.700 chủ xe bán tải trên địa bàn và thúc đẩy thị trường ô tô phát triển bền vững.
Bên cạnh "tin vui" cho xe bán tải, Quyết định 52 cũng chi tiết hóa khung giờ hoạt động của nhiều loại phương tiện khác nhằm tối ưu hóa năng lực hạ tầng:
Xe hợp đồng và trung chuyển: Xe hợp đồng dưới 29 chỗ và xe trung chuyển được phép hoạt động 24/24 giờ (xe trung chuyển cần có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp). Ngược lại, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.
Xe tải thông dụng: Nhóm xe có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; mọi trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm phải có văn bản chấp thuận của Công an Thành phố.
Nhóm xe chuyên dụng đặc thù: Các loại xe xi téc chở xăng dầu, xe trộn/bơm bê tông, xe cần cẩu, xe hút chất thải... tiếp tục bị siết chặt, chỉ được phép lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trường hợp cần hoạt động ngoài khung giờ này phải được Sở Xây dựng phê duyệt.
Việc ban hành Quyết định 52 được đưa ra sau gần 3 tháng thực hiện Quyết định 01/2026 về phân luồng giao thông. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dù tình hình giao thông đã có những chuyển biến tích cực, nhưng một số quy định cũ đã bộc lộ sự bất cập, chưa sát với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.
Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc cho phép xe bán tải lưu thông như xe con là bước đi nhằm hài hòa giữa mục tiêu giảm ùn tắc và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng đã cập nhật danh mục các tuyến đường thuộc khu vực hạn chế để người dân và tài xế chủ động lộ trình.
Quyết định này có hiệu lực tức thì, giúp người dân Thủ đô và khách du lịch sở hữu xe bán tải có thể thoải mái di chuyển trong nội đô ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
