Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhất

Tra cứu mã số thuế 2026

Tra cứu mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế (MST) cá nhân là một mã số thuế gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. MST cá nhân là mã số duy nhất để cá nhân sử dụng với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập của mình và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Năm 2026, số định danh cá nhân sẽ là mã số thuế cá nhân. Theo đó việc tra cứu mã số thuế là việc sử dụng CCCD trên các trang web/ứng dụng thuế để tìm dãy số cơ quan thuế cấp, nhằm quản lý nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Việc này giúp kiểm tra tình trạng hoạt động, kê khai và quyết toán thuế chính xác.

Vì sao cần tra cứu mã số thuế cá nhân?

Kể từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân (12 số trên CCCD gắn chíp) được sử dụng để thay thế cho MST cá nhân. Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 giúp:

- Đảm bảo dữ liệu thuế của đã được cơ quan thuế cập nhật khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nhiều trường hợp trước đây dùng CMND 9 số để đăng ký thuế, nay đổi sang CCCD 12 số dẫn đến việc có 2 MST tồn tại song song. Tra cứu mã số thuế cá nhân giúp bạn phát hiện để làm thủ tục gộp mã, tránh rắc rối khi quyết toán.

- Đầu năm 2026 là thời điểm quyết toán thuế cho thu nhập phát sinh trong năm 2025. Bạn cần mã số thuế (hoặc số định danh đã đồng bộ) để tự quyết toán online. Nếu thông tin MST cá nhân không chính xác hoặc chưa đồng bộ với VNeID sẽ không thể ký số hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

- Chỉ khi có MST cá nhân hợp lệ, bạn mới được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc.

- Tra cứu mã số thuế cá nhân giúp kiểm tra tình trạng đóng thuế. Nếu nộp thừa, cần MST chuẩn để làm thủ tục hoàn thuế về tài khoản cá nhân.

- Trong năm 2026, MST (số định danh) là yêu cầu bắt buộc trong nhiều loại giấy tờ:

+ Hợp đồng lao động và thu nhập vãng lai: Các doanh nghiệp yêu cầu MST để kê khai chi trả thu nhập. Nếu không có, có thể bị khấu trừ thuế ở mức cao nhất (20% đối với cá nhân không cư trú hoặc không có MST).

+ Khi mua bán nhà đất, MST cá nhân là thông tin không thể thiếu trên các tờ khai lệ phí trước bạ và thuế thu nhập từ chuyển nhượng.

- Việc tra cứu mã số thuế giúp bạn kiểm tra xem thông tin thuế đã xuất hiện trong mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID mức độ 2 hay chưa, giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính khác trở nên thuận tiện hơn.

- Tra cứu mã số thuế cá nhân giúp bạn biết mình đang được quản lý bởi chi cục thuế nào để nộp hồ sơ đúng nơi, tránh việc bị trả lại hồ sơ do sai địa điểm.

- Tra cứu giúp bạn biết mình có đang nợ tiền thuế hay tiền phạt chậm nộp hay không. Việc nợ thuế kéo dài có thể khiến bạn bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

- Khi đi làm hoặc ký hợp đồng, hầu hết các bộ phận nhân sự hoặc đối tác khi ký hợp đồng đều yêu cầu cung cấp thông tin thuế chính xác. Tra cứu trước giúp bạn cung cấp thông tin nhanh chóng, chuyên nghiệp và tránh sai sót trong chứng từ.

Tra cứu mã số thuế cá nhân giúp kiểm tra tình trạng hoạt động, kê khai và quyết toán thuế chính xác. Ảnh minh họa: TL

Cách tra cứu mã số thuế nhanh nhất qua ứng dụng eTax Mobile

Việc tra cứu trên eTax Mobile là ứng dụng chính thức của Tổng cục Thuế. Tại đây, bạn không chỉ xem được mã số thuế (MST) mà còn kiểm tra được toàn bộ lịch sử thu nhập và các nguồn chi trả lương cho mình.

Dưới đây là các bước thực hiện tra cứu mã số thuế cá nhân cụ thể:

Bước 1: Tải và Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

- Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử đã đăng ký.

Bạn nên chọn đăng nhập bằng Tài khoản định danh điện tử (VNeID). Hệ thống sẽ tự động liên kết và đăng nhập mà bạn không cần nhớ mật khẩu riêng của ngành thuế.

Bước 2: Truy cập tính năng tra cứu

Tại giao diện trang chủ sau khi đăng nhập, bạn tìm đến mục Tra cứu thông tin người nộp thuế.

Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Cá nhân (hình người) ở góc màn hình để xem thông tin tổng quát.

Bước 3: Xem thông tin chi tiết

Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin:

Mã số thuế: (Hiện nay thường trùng với số định danh cá nhân).

Tên người nộp thuế.

Cơ quan thuế quản lý: Nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của bạn.

Ngày cấp: Ngày được cấp mã lần đầu.

Trạng thái: Phải là "Đang hoạt động" thì mới có thể kê khai hoặc quyết toán thuế.

Các tính năng hữu ích khác đi kèm.

Nếu vào đến eTax Mobile, nên kiểm tra thêm 2 mục quan trọng:

Tra cứu thông tin nguồn thu nhập:

Vào mục Tra cứu -> Thông tin thu nhập.

Tại đây bạn sẽ thấy danh sách tất cả các công ty, tổ chức đã kê khai trả lương trong năm qua. Điều này giúp bạn phát hiện xem có ai "khai khống" thu nhập dưới tên mình hay không.

Tra cứu người phụ thuộc:

Xem danh sách những người (con cái, bố mẹ...) mà bạn đã đăng ký để được giảm trừ thuế.

Lưu ý:

Ứng dụng eTax Mobile yêu cầu xác thực rất kỹ. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký trực tuyến ngay trên app bằng cách quét khuôn mặt để khớp với dữ liệu dân cư, không cần phải ra trực tiếp cơ quan thuế như trước đây.

