Doanh nghiệp tổ chức trải nghiệm cho hơn 2.100 học sinh khi chưa có giấy phép

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh gần 384,7 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ lữ hành khi chưa được cấp phép.

Theo quyết định, trong tháng 4/2026, doanh nghiệp này ký hợp đồng với 4 trường học trên địa bàn tỉnh để tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm cho hơn 2.100 người.

Doanh nghiệp tổ chức trải nghiệm cho hơn 2.100 học sinh khi chưa có giấy phép - Ảnh 1.

Hình ảnh hàng trăm học sinh đi trải nghiệm do Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh tổ chức. Ảnh: THKN.

Cụ thể, Công ty Viễn Anh tổ chức các chuyến trải nghiệm cho học sinh Trường THCS Kỳ Thịnh, Trường Tiểu học Kỳ Ninh, Trường THCS Trinh Lợi và Trường THCS Sông Trí. Các đoàn được đưa đến nhiều địa chỉ đỏ, điểm tham quan, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm ký kết và thực hiện các hợp đồng, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định.

Với 4 hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt 95 triệu đồng/hành vi, tổng cộng 380 triệu đồng. Ngoài ra, công ty phải nộp lại hơn 4,69 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Tổng số tiền Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh phải nộp là gần 384,7 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt đúng thời hạn. Nếu không tự nguyện thực hiện, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế theo quy định và doanh nghiệp phải chịu thêm khoản tiền chậm nộp.

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