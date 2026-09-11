UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Dự án 'treo' gần 2 thập kỷ

Theo hồ sơ và tài liệu do UBND phường Bạch Mai cung cấp, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai (viết tắt: Dự án 459 Bạch Mai) có nguồn gốc pháp lý từ cuối năm 2010. Ngày 23/12/2010, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (cũ) đã có Văn bản số 4255/QHKT-P2 chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ công trình.

Khu đất dự án có quy mô khoảng 2.085,9 m² (diện tích đất mở đường theo quy hoạch là 543,7 m²; đất xây dựng công trình khoảng 1.542,2 m²; mật độ xây dựng 66,5%). Phương án thiết kế gồm 2 ô đất: ô phía Tây diện tích 1.037 m² xây chung cư cao 8 tầng (có 1 tầng hầm để xe, kỹ thuật); ô phía Đông diện tích 505,2 m² xây cụm nhà liền kề 5 tầng.

Đến ngày 19/9/2011, UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (điều chỉnh lần 1 ngày 11/2/2015) cho liên danh: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Hà Nội - đơn vị đứng tên sử dụng đất) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (trước đây là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - đại diện liên danh).

Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy.

Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu 133,897 tỷ đồng, tiến độ triển khai cam kết từ năm 2012 đến năm 2017.

Tuy nhiên, mốc thời hạn hoàn thành năm 2017 đã qua gần một thập kỷ, khu "đất vàng" nằm sâu trong ngõ 459 phố Bạch Mai vẫn chưa được khởi công xây dựng. Dự án rơi vào cảnh "đắp chiếu" kéo dài, khiến nguồn lực đất đai bị lãng phí và gây bức xúc trong cộng đồng dân cư xung quanh.

Đáng chú ý, trong thời gian dài dự án bị ngưng trệ, bên trong khuôn viên khu đất rộng hơn 2.000 m² này từng xuất hiện hoạt động tập kết, trông giữ ô tô, xe máy phục vụ nhu cầu gửi xe của khu vực dân cư xung quanh. Theo đó, mức phí gửi xe ô tô là 1,7 triệu đồng/tháng.

Việc một khu đất dự án nhà ở chưa triển khai lại biến thành bãi xe trong ngõ sâu khiến dư luận không khỏi lo ngại về nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông.

Đại diện UBND phường Bạch Mai cho biết, hoạt động trông giữ phương tiện tại Dự án 459 Bạch Mai là tự phát, do khu đất chưa xây dựng nên được tận dụng làm điểm trông giữ phương tiện.

Chính quyền cơ sở từng yêu cầu nhà đầu tư làm rõ trách nhiệm

Cũng theo UBND phường Bạch Mai, thực hiện Thông báo số 396/TB-UBND và sau đó là Thông báo số 1077/TB-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, UBND phường Bạch Mai đã chủ động vào cuộc rà soát dự án trên địa bàn.

Ngày 22/4/2026, UBND phường Bạch Mai đã phát hành Văn bản số 954/UBND-KTHTĐT gửi trực tiếp Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA. Tại văn bản này, Phường yêu cầu đại diện chủ đầu tư phải lập báo cáo bằng văn bản gửi UBND Thành phố và Tổ công tác chuyên trách để làm rõ 6 nội dung trọng tâm sau:

Tiến độ thực tế (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính…);

Thủ tục pháp lý đã làm và các vướng mắc tồn tại;

Khó khăn khách quan, chủ quan dẫn đến dự án chậm trễ;

Đánh giá thực chất năng lực tài chính và tổ chức thực hiện của nhà đầu tư;

Làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai;

Phương án khắc phục và cam kết tiến độ cụ thể, khả thi.

Cận cảnh một góc điểm trông giữ xe ô tô tại Dự án 459 Bạch Mai. Ảnh: Bảo Loan

Theo văn bản, UBND phường Bạch Mai nêu rõ quan điểm: "Nếu quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không nộp báo cáo hoặc nội dung không đạt yêu cầu đề cương, công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND Thành phố".

Nhà đầu tư xin giảm vốn, lùi tiến độ

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ UBND phường Bạch Mai, vào ngày 21/8/2026, Công ty CP Tập đoàn Cotana đã chính thức nộp hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư lên Sở Tài chính Hà Nội. Trong hồ sơ, nhà đầu tư đưa ra các đề xuất điều chỉnh lớn:

Xin giảm mạnh tổng vốn đầu tư: Từ mức 133,897 tỷ đồng xuống còn 92,206 tỷ đồng (giảm hơn 41,6 tỷ đồng) với lý do áp dụng suất vốn đầu tư mới theo Quyết định 425/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và loại trừ chi phí nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 206/2026/NĐ-CP.

Xin giãn tiến độ đến hết năm 2028: Đề xuất hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong Quý III/2026 – Quý IV/2026; chuẩn bị đầu tư từ Quý IV/2026 đến Quý I/2027; thi công hoàn thiện từ Quý II/2027 đến Quý IV/2028.

Cập nhật địa điểm: Cập nhật tên đơn vị hành chính mới là "phường Bạch Mai".

Lý do được Cotana giải trình là do vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng, thay đổi chính sách pháp luật mới (Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024, Luật Đầu tư 2025) và việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến ngày 08/9/2026, Sở Tài chính Hà Nội đã phát đi Văn bản số 15191/STC-HTĐT gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Bạch Mai để khẩn trương lấy ý kiến thẩm định đa ngành.

Được biết, hiện tại, UBND phường Bạch Mai đang hoàn thiện văn bản thẩm định gửi Sở Tài chính, với các nội dung: Đánh giá tính khả thi của tiến độ GPMB mà Cotana cam kết hoàn thành cuối năm 2026; làm rõ tình trạng sử dụng đất (bao gồm việc điểm trông giữ xe tự phát); đánh giá phù hợp hay không phù hợp về của phương án quy hoạch, kiến trúc, mục tiêu, nội dung và quy mô đầu tư của dự án đề xuất điều chỉnh với quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố.

Đồng thời, phường Bạch Mai cũng đưa ra quan điểm chính thức về việc thống nhất hay không thống nhất cho phép lùi tiến độ đến hết năm 2028.

Báo cáo thẩm định từ UBND phường Bạch Mai sẽ là căn cứ thực tiễn trực tiếp để các sở chuyên ngành tham mưu UBND TP. Hà Nội ra quyết định: Tiếp tục gia hạn hay kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt dự án sau gần 15 năm "án binh bất động".