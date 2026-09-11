Khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nơi nào lạnh nhất hôm nay?

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Thời tiết miền Bắc nơi nào lạnh nhất do ảnh hưởng khối không khí lạnh?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, không khí lạnh đã tràn xuống Bắc Bộ gây mưa rào trong sáng nay. Còn Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 20-24 độ. Vùng núi cao nhiệt độ từ 15-17 độ.

Khi Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, trời giảm mưa hửng nắng. Nhiệt độ tăng lên nhưng bầu không khí vẫn dịu mát với mức nhiệt cao nhất từ 28-31 độ.

Do dải hội tụ nhiệt đới nằm khá thấp và vắt ngang khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió Tây Nam ở phía Nam hình thế này cũng hoạt động mạnh tạo hội tụ mây ẩm mạnh khiến khu vực này tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Cảnh báo từ Đắk Lắk xuống Cà Mau là vùng có mưa lớn nhất trên cả nước. Lượng mưa từ 40-70mm, có nơi mưa trên 120mm. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, các sườn đồi dốc dễ xảy ra sạt lở đất.

Đối với khu vực phía Nam của tỉnh Nghệ An đến tỉnh Gia Lai nằm ở phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh cũng xảy ra mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống mức nhiệt thấp nhất dao động từ 20-24 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 11/9 đến ngày 12/9:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/9 đến ngày 20/9:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Từ đêm 12-15/9 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời chuyển mưa mát. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 24 - 26 độ.