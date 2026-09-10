Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa lớn nhiều nơi

Thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (10/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến 24-27 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Trên đất liền: Ngày 10/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Gió: Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có mưa lớn nhiều nơi. Ảnh: T.H

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9 đến đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết Hà Nội có mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh

Cũng theo thông tin từ Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực TP Hà Nội (Trung Giã, Đa Phúc, Nội Bài, Hương Sơn, Hoà Xá, Ứng Hoà, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Yên Sở, Hoàng Liệt, Hoàng Mai). Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Dự báo vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Sóc Sơn, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Định Công, Tương Mai, Đại Xuyên và các khu vực khác thuộc TP Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.