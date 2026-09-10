Chi tiết không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo
GĐXH - Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường ven hồ với tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT hứa hẹn mang đến sự thay đổi toàn diện về diện mạo đô thị Thủ đô.
Hà Nội vừa xác định mục tiêu đầu tư phát triển khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô.
Theo định hướng mới, thành phố sẽ tập trung khai thác đồng bộ các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của thắng cảnh này; đồng thời kết nối chặt chẽ không gian Hồ Tây với khu phố cổ, khu phố cũ và hành lang sông Hồng. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô.
Chủ trương này bám sát đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo đó, trong các hạng mục trọng điểm, tuyến đường dạo ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km sẽ được đầu tư cải tạo, chỉnh trang toàn diện nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và đồng bộ cảnh quan khu vực.
Phối cảnh chi tiết không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo:
Trước đó, ngày 7/9, phường Tây Hồ đã tổ chức hội nghị báo cáo, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án tuyến, vị trí các công trình thuộc tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây; đồng thời lấy ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
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