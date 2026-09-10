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Hà Nội vừa xác định mục tiêu đầu tư phát triển khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô.

Theo định hướng mới, thành phố sẽ tập trung khai thác đồng bộ các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của thắng cảnh này; đồng thời kết nối chặt chẽ không gian Hồ Tây với khu phố cổ, khu phố cũ và hành lang sông Hồng. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô.

Chủ trương này bám sát đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo đó, trong các hạng mục trọng điểm, tuyến đường dạo ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km sẽ được đầu tư cải tạo, chỉnh trang toàn diện nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và đồng bộ cảnh quan khu vực.

Phối cảnh chi tiết không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạo:

Theo đó, đồ án quy hoạch tập trung vào việc tái cấu trúc hoàn chỉnh chuỗi không gian ven mặt nước, kết nối hài hòa giữa giao thông hạ tầng, tiện ích công cộng và hệ sinh thái tự nhiên vốn có của thắng cảnh này.

Trục xương sống của toàn bộ thiết kế là tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng chiều dài khoảng 13,5 km. Hệ thống đường chạy qua các cung đường quen thuộc như Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Quảng An, Quảng Bá và đường Thanh Niên được đồng bộ hóa mặt đường, vỉa hè và dải cây xanh bóng mát.

Đáng chú ý, phương án cải tạo tuân thủ nguyên tắc không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu, đồng thời không xâm lấn hay làm suy giảm diện tích mặt nước và thể tích lòng hồ, bảo đảm giữ nguyên vẹn các yếu tố gốc của cảnh quan sinh thái tự nhiên.

Bên cạnh trục đường giao thông, điểm nhấn nổi bật trong không gian ven hồ sau khi hoàn thiện là chuỗi tiện ích công cộng đa dạng. Khu vực ven bờ sẽ được bố trí các quảng trường mở, sàn ngắm cảnh vươn ra sát mép nước, cầu cảnh quan đi bộ, cùng hệ thống công viên, vườn hoa tiểu cảnh và bến thuyền du lịch hiện đại.

Những hạng mục này tạo ra các điểm dừng chân, ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn thuận tiện, mở rộng tối đa không gian sinh hoạt ngoài trời, vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô lẫn du khách thập phương.

Song hành với không gian cảnh quan trên mặt đất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và công trình bảo vệ môi trường được tính toán đồng bộ.

Các bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại được bố trí hợp lý theo quy hoạch nhằm giải quyết triệt để tình trạng dừng đỗ phương tiện lộn xộn trên các tuyến phố ven hồ hiện nay. Các công trình phụ trợ về vệ sinh môi trường cũng được tích hợp khép kín, bảo đảm mỹ quan đô thị và gìn giữ chất lượng nguồn nước.

Sau khi hoàn thành, không gian hồ Tây sẽ trở thành một dải hành lang xanh liên hoàn, vừa là trung tâm sinh hoạt văn hóa - du lịch sáng tạo hiện đại, vừa kết nối liền mạch với khu phố cổ, khu phố cũ và trục cảnh quan sông Hồng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trong những đô thị đáng sống bậc nhất của Thủ đô.

Trước đó, ngày 7/9, phường Tây Hồ đã tổ chức hội nghị báo cáo, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án tuyến, vị trí các công trình thuộc tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây; đồng thời lấy ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).