Tai nạn trong đêm, hai người thương vong

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 12C, đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Khoảng 23h40, tại Km 8+600 quốc lộ 12C, đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy.

Tai nạn trong đêm, hai người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Vũ.

Thời điểm trên, anh N.H.C. (SN 2002, trú xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe tải BKS 30M-781.7x, nhãn hiệu HOWO, lưu thông theo hướng từ Cảng Vũng Áng lên quốc lộ 1A.

Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 38G1-040.5x, nhãn hiệu Wave, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe máy lúc này có anh D.V.T. (SN 1982) và anh P.H.L. (SN 1999), cùng trú tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người điều khiển xe máy tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Vụ va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ. Anh L. bị thương, được đưa đi cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế C. không có nồng độ cồn. Đối với anh L. cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn từ bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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