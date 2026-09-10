Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời chuyển mưa mát. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 24 - 26 độ.

Thời tiết Hà Nội chuyển mưa mát khi không khí lạnh tràn về miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Trung Bộ và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài. Còn Bắc Bộ nhiều nơi có mưa mát nhờ không khí lạnh đầu mùa.

Trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa ngắt quãng, cùng với đó trời chuyển mát dần.

Tại Thủ đô Hà Nội sáng nay nhiệt độ khoảng 26 độ, mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 29 độ. Đêm nay và sáng ngày 11/9 là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất 24 độ cảm giác hơi se lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hầu khắp khu vực Bắc Bộ cũng chuyển mưa mát, mức nhiệt đều dưới 30 độ. Đến đêm trời se lạnh, nhiệt độ giảm xuống từ 21-24, ở vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Theo dự báo thời tiết, tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ sắp đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Nguyên nhân do gió Đông Bắc dồn xuống kết hợp với gió mùa Tây Nam khiến cho dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh; đồng thời trên dải hội tụ nhiệt đới khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong khoảng 1-2 ngày tới có thể mạnh lên thành bão.

Tổ hợp hình thế này sẽ duy trì nhiều ngày nên đợt mưa lớn lần này sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp.

Dự báo trong 2 ngày tới, vùng mưa tập trung từ Thanh Hóa đến TP Huế, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tổng lượng mưa từ 40-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp, vùng núi và cao nguyên cũng cần đề phòng hiện tượng sạt lở đất.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội chuyển mưa mát do không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/9 đến ngày 11/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 10/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 10/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/9 đến ngày 19/9:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng từ khoảng ngày 14-16/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Trung Bộ: Từ khoảng đêm 11-15/9 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về? - Ảnh 2.Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh đầu mùa tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh đầu mùa tràn về, từ ngày 10/9 miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời chuyển mưa mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21-24 độ.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về? - Ảnh 3.Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau những ngày nắng nóng?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 9 - 11/9, không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, khu vực này có mưa dông rải rác, không khí dịu mát hơn.

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