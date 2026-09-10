Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tin sáng 9/9: Khởi tố 7 đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng; Lãnh đạo xã nói gì về suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại trường tiểu học ở Hà Nội? GĐXH - Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú “lèo tèo”, ít món tại Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội), lãnh đạo địa phương đã chia sẻ thông tin liên quan; Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn

Thời tiết Hà Nội trong những ngày tiếp theo.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, sáng nay (10/9), bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Theo dự báo những ngày tới từ cơ quan khí tượng, khoảng ngày 13/9, khả năng một đợt không khí lạnh nữa có thể tiếp tục tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt tiếp tục giảm, trời chuyển mưa dông.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Ảnh minh họa





Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Đối tượng giả danh cán bộ địa chính gọi điện, gửi link truy cập website giả mạo hướng dẫn "số hóa sổ đỏ", từ đó lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Giả danh cán bộ chính quyền, địa chính: Đối tượng chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân qua Zalo, Facebook, tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cán bộ địa chính. Đối tượng thông báo sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình "bị lỗi dữ liệu", "thiếu thông tin Căn cước công dân" hoặc "chưa đồng bộ trên hệ thống đất đai quốc gia".

Dẫn dụ truy cập website giả mạo, tải ứng dụng độc hại: Để người dân tin tưởng, đối tượng hứa hẹn hướng dẫn xử lý thủ tục trực tuyến nhanh gọn mà không cần đến trụ sở. Sau đó, chúng gửi đường link dẫn đến các website có giao diện gần giống với trang Dịch vụ công hoặc gửi file cài đặt ứng dụng (thường có đuôi APK).

Chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp tài sản: Khi người dân truy cập vào link giả mạo hoặc tải/cài đặt ứng dụng theo chỉ dẫn, mã độc sẽ xâm nhập vào thiết bị. Từ đó, đối tượng lén lút thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, mã xác thực OTP, thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để tự động chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đi nơi khác.

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ phản ánh về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

VTV.vn thông tin, liên quan đến chất lượng và việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. UBND xã Trung Giã phải báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào 15 giờ ngày 9/9.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Trung Giã, suất ăn bán trú của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ có một ít giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, suất ăn này không đảm bảo dinh dưỡng và có giá trị thấp hơn mức 40.000 đồng (phụ huynh đóng 12.000 đồng, UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng).

Liên quan sự việc, ngày 8/9, UBND xã Trung Giã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã trong ngày 9/9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10/9. Nhà trường phải thông tin tới toàn thể phụ huynh học sinh có đăng ký cho con ăn bán trú tại trường được biết để chủ động việc đưa đón con.

Xã cũng chỉ đạo đơn vị cung cấp mới phối hợp chặt chẽ với Trường Tiểu học Trung Giã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm đầy đủ điều kiện về năng lực cung ứng, cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và thời gian phục vụ học sinh.

Lật tẩy chiêu lừa đảo livestream bán cát chứa vàng

Thông tin trên Tiền phong, ngày 9/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 7 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Nhanh (SN 2000); Cam Văn Luân (SN 2000); Cam Văn Luyn (SN 1997); Mông Đức Lưu (SN 1984); Lý Thị Lắm (SN 2006); Hoàng Văn Chinh (SN 1993) và Hứa Văn Tuân (SN 1989), đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, nhóm này thuê hai kênh YouTube có tên "Cuộc sống tìm vàng" và "Bảo Long" để tổ chức livestream. Trong các phiên phát trực tiếp, nhóm quảng cáo và bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng tiến hành đãi cát ngay trên livestream, nhặt các hạt màu vàng và giới thiệu với người mua đây là vàng thật. Tiếp đó, nhóm cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền rồi yêu cầu khách hàng chuyển thêm các khoản tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển mới có thể hoàn tất thủ tục nhận vàng.

Khi khách hàng tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc qua Zalo, YouTube.

Qua vụ án, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mua bán, tìm kiếm vàng được quảng cáo trên mạng xã hội.

Lao động Việt tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng

Ảnh minh hoạ

(1) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người lao động.

(2) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề mà không phải do bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(3) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi:

- Thực hiện việc thông tin, quảng cáo, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

- Tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

- Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Giả mạo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(4) Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ khi có hành vi thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được doanh nghiệp dịch vụ giao hoặc không trong thời gian được doanh nghiệp dịch vụ giao.

(5) Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật của người lao động và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định 283/2026/NĐ-CP.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân đang có thẻ BHYT trên cả nước

Theo Đời sống và Pháp luật, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có thông tin về việc người dân không được cho mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám, chữa bệnh.

Cụ thể, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, người dân không được cho người khác sử dụng BHYT của mình cũng như sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu vi phạm, người cho mượn thẻ, người sử dụng thẻ BHYT của người khác có thể bị xử phạt và buộc phải hoàn trả số tiền đã được quỹ BHYT chi trả không đúng quy định.







