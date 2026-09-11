Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Một ngày bình thường của người dùng hiện đại có thể chứa nhiều công nghệ hơn chúng ta vẫn nghĩ. Buổi sáng, chiếc đồng hồ cho biết chất lượng giấc ngủ đêm trước trong khi máy lọc không khí đã hoạt động suốt nhiều giờ và robot hoàn thành một lượt lau sàn trước khi cả nhà bắt đầu ngày mới. Khi ra đường, tai nghe kết nối với điện thoại; đến văn phòng, laptop tiếp tục những công việc còn dang dở. Chiều đến, smartphone trở thành chiếc camera luôn sẵn sàng trong túi, còn buổi tối chiếc TV lại trở thành trung tâm giải trí của cả gia đình.

Không khoảnh khắc nào trong số đó tạo cảm giác quá "công nghệ", bởi những thiết bị ấy dường như đã hòa vào đời sống một cách tự nhiên. Và cũng chính lúc công nghệ gần như biến mất khỏi sự chú ý của người dùng, giá trị thực sự của nó lại trở nên rõ ràng nhất: chúng ta làm được một việc nhanh hơn, đơn giản hơn hoặc thoải mái hơn mà đôi khi không còn nhớ cách mình từng làm trước đây.

Từ cuộc đua thông số đến câu hỏi "có thực sự hữu ích?"

Ngành công nghệ vẫn luôn vận động bằng những con số mới. Chip nhanh hơn, camera có độ phân giải cao hơn, màn hình sáng hơn, AI thông minh hơn hay pin lớn hơn đều là những tiến bộ đáng ghi nhận. Nhưng sau khi ánh đèn của một buổi ra mắt tắt đi, câu hỏi quan trọng nhất đối với phần lớn người dùng vẫn rất đơn giản: sản phẩm ấy thực sự giúp ích gì cho mình?

Đây cũng là cách dễ nhất để hiểu về Smart Choice Awards, trục giải đầu tiên và lâu đời nhất trong hệ thống Better Choice Awards. Nếu một giải thưởng chỉ tìm kiếm sản phẩm đứng đầu về thông số, câu trả lời có thể khá rõ ràng. Nhưng Smart Choice đặt sản phẩm trở lại đúng môi trường mà nó sinh ra để phục vụ: đời sống của người dùng.

Tinh thần "Better, not the Best" vì thế được thể hiện đặc biệt rõ ở trục giải này. Một sản phẩm tốt hơn không nhất thiết phải sở hữu mọi thông số cao nhất. Đôi khi "tốt hơn" chỉ là giúp một người tiết kiệm được thời gian làm việc nhà, giúp một nhân viên không cần mang theo quá nhiều thiết bị khi đi công tác, khiến ai đó chủ động theo dõi sức khỏe mỗi ngày hoặc đơn giản là giúp cả gia đình tận hưởng thời gian bên nhau thuận tiện hơn.

Những thay đổi ấy có thể nhỏ nếu nhìn riêng từng việc, nhưng cộng lại qua hàng tháng và hàng năm, chúng tạo thành chất lượng sống. Đây cũng là lý do Smart Choice không chỉ xem xét những gì công nghệ có thể làm, mà còn quan tâm đến việc công nghệ đó có thực sự đi vào đời sống hay không.

Nhìn vào một ngày sống cũng có thể thấy toàn bộ Smart Choice

Hệ thống hạng mục của Smart Choice Awards 2026 phần nào phản ánh cách công nghệ đang len vào từng phần của ngày sống hiện đại. Trong ngôi nhà, Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu nhìn vào khả năng nhiều thiết bị phối hợp với nhau để tạo thành một hệ sinh thái phục vụ sức khỏe và môi trường sống. Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình lại tập trung vào những sản phẩm có thể giảm bớt gánh nặng của các công việc thường nhật, từ làm sạch đến chăm sóc không gian sống.

Có những sản phẩm đi xa hơn việc giải quyết một tác vụ cụ thể để thay đổi hẳn cách người dùng thực hiện tác vụ đó. Đây là câu chuyện của Sản phẩm tiên phong định hình thói quen mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở tính mới mà còn ở khả năng biến một hành vi trước đây ít phổ biến thành điều người dùng sẵn sàng thực hiện mỗi ngày.

Khi bước ra khỏi nhà, công nghệ tiếp tục hiện diện theo một cách khác. Điện thoại, đồng hồ, tai nghe, máy tính và nhiều thiết bị khác ngày càng ít hoạt động như những sản phẩm tách biệt. Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc vì thế nhìn vào sự liền mạch giữa các thiết bị, trong khi Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng tìm kiếm những ý tưởng đủ mới để mở ra một hướng sử dụng khác cho thị trường.

Với những người sáng tạo nội dung, Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm phản ánh tốc độ thay đổi rất nhanh của công nghệ hình ảnh. Trong phòng khách, Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống đặt sản phẩm vào bối cảnh giải trí và thiết kế của cả căn nhà thay vì chỉ nhìn vào kích thước màn hình hay công suất âm thanh.

Công nghệ cũng ngày càng gắn với cách chúng ta làm việc. Thiết bị kiến tạo không gian làm việc di động của năm hướng đến những sản phẩm giúp người dùng mang theo một môi trường làm việc linh hoạt hơn, trong khi Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ tập trung vào nhóm nhu cầu rất cụ thể của những gia đình đang có con nhỏ và quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp.

Thậm chí, trải nghiệm sau thời điểm mua hàng cũng trở thành một phần của Smart Choice thông qua Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm. Bởi một sản phẩm chỉ thực sự tốt khi trải nghiệm của người dùng không kết thúc ở thời điểm thanh toán, mà tiếp tục trong suốt quá trình sử dụng.

Nhìn tổng thể, các hạng mục của Smart Choice không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các sản phẩm. Chúng gần như tạo thành một bản đồ về cách công nghệ hiện diện trong đời sống: từ lúc thức dậy, làm việc, di chuyển, chăm sóc căn nhà, giải trí cho đến lúc một thiết bị cần được bảo dưỡng hay hỗ trợ.

Có những câu hỏi chỉ người dùng mới trả lời được

Để lựa chọn những sản phẩm xứng đáng, đánh giá chuyên môn đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia, nhà báo công nghệ và những người có kinh nghiệm thử nghiệm sản phẩm có thể phân tích chất lượng phần cứng, công nghệ nền tảng, hiệu năng, độ hoàn thiện hay khả năng ứng dụng thực tế. Nhưng bên cạnh các tiêu chí kỹ thuật, vẫn tồn tại những câu hỏi mà chỉ trải nghiệm dài hạn của cộng đồng mới có thể cung cấp câu trả lời đầy đủ.

Đó là lý do bình chọn cộng đồng trở thành một phần quan trọng trong quá trình đánh giá tại Better Choice Awards. Nếu góc nhìn chuyên môn giúp xác định công nghệ nào thực sự có giá trị, thì lá phiếu của người dùng bổ sung một câu hỏi gần gũi hơn: giá trị ấy có thực sự được cảm nhận trong đời sống hàng ngày hay không?

Và có lẽ mỗi người dùng đã có sẵn một phần của câu trả lời. Đó có thể là chiếc điện thoại được sử dụng nhiều giờ mỗi ngày, một thiết bị giúp tiết kiệm đáng kể thời gian làm việc nhà, một sản phẩm khiến công việc thuận tiện hơn hoặc món công nghệ từng khiến bạn nghĩ rằng "không thực sự cần", nhưng sau một thời gian sử dụng lại không muốn quay về cách cũ.

Cổng bình chọn Better Choice Awards 2026 đang mở đến 20/9/2026. Đây là lúc những trải nghiệm rất riêng ấy có thể trở thành một phần của kết quả chung. Người dùng không nhất thiết phải tìm ra sản phẩm hoàn hảo nhất trên thị trường, bởi trong đời sống thực tế gần như không tồn tại một lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Một lá phiếu đơn giản chỉ nói rằng: với nhu cầu, trải nghiệm và cuộc sống của tôi, đây là sản phẩm đã khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Và với Smart Choice Awards, đó có lẽ chính là ý nghĩa đầy đủ nhất của hai chữ Better Choice.

Xem thêm thông tin chi tiết về giải thưởng tại: https://betterchoice.vn

PV