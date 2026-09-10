Vì sao 72 dự án tại Thanh Hóa bị chấm dứt, thu hồi?

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Tỉnh Thanh Hóa vừa thu hồi 72 dự án do vi phạm, chậm tiến độ hoặc không đủ điều kiện thực hiện nhằm chống lãng phí và bàn giao quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực.

Danh mục các dự án bị tạm dừng, chấm dứt hoặc thu hồi đợt này có tổng diện tích 439 ha đất, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ hạ tầng, dịch vụ, du lịch đến sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế, nằm trong danh sách 72 dự án bị thu hồi. Ảnh: Ngọc Hưng.

Các dự án hạ tầng giao thông và đô thị bị thu hồi như cải tạo tuyến đường Lê Thánh Tông, các đường Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Du (TP. Thanh Hóa cũ), trạm bơm Núi Én, hay dự án đê Tây Kênh De (huyện Hậu Lộc cũ).

Trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ, nhiều điểm nghỉ dưỡng cũng nằm trong diện thu hồi như Gardenia Resort Pù Luông, The Garden resort Pù Luông, Pù Luông Village, Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên, hay Khu du lịch bản Năng Cát - thác Ma Hao.

Bất động sản thương mại và sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận hàng loạt công trình dừng triển khai như Nhà máy may Đông Yên, Nhà máy may Quảng Yên, Nhà máy sản xuất Gang - Phôi thép, cùng nhiều trung tâm thương mại, khu dịch vụ hậu cần và trang trại chăn nuôi tập trung...

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số", tỉnh Thanh Hóa đang tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh việc kiên quyết chấm dứt hoạt động các dự án vi phạm, địa phương tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các công trình có khả năng tiếp tục triển khai.

Nhận diện những dự án chậm tiến độ và đất đai bị "đóng băng" là rào cản lớn đối với sự phát triển chung, Thanh Hóa chủ động phân loại, rà soát trên diện rộng.

Tính đến hết tháng 8/2026, các cơ quan chức năng tháo gỡ dứt điểm 287 dự án, đạt tỷ lệ gần 95% tổng số dự án tồn đọng, giải phóng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn 236.600 tỷ đồng và gần 2.000 ha đất.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra các dự án tồn đọng kéo dài tại phường Hạc Thành. Ảnh: Minh Hiếu.

Trong số 287 dự án đã được tháo gỡ có 86 dự án "hồi sinh" đưa 105.158 tỷ đồng và hơn 310 ha đất trực tiếp tham gia vào nền kinh tế.

129 dự án đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo như, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thi công, quyết toán... với số vốn 120.866 tỷ đồng và gần 1.233ha đất.

Đặc biệt, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, khu vực đóng góp gần 60% tổng thu ngân sách của toàn tỉnh, địa phương đã xử lý dứt điểm 100% đối với toàn bộ 31 dự án tồn đọng. Việc khơi thông dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng tại đây không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí tài nguyên mà còn tạo động lực quan trọng giúp Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng bền vững.