Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị biến chứng bệnh gout nặng, nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu... do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.