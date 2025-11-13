Tôi từng tin 'nghỉ hưu sớm là hạnh phúc', cho đến khi kế hoạch tan vỡ khiến tôi tỉnh ngộ
GĐXH - Tôi từng nghĩ, nếu cứ đà này, tôi chỉ cần cật lực 10 năm nữa sẽ có quyền "nghỉ hưu sớm", cuộc sống sau này chỉ đi du lịch và an nhàn bên con cháu. Nhưng thật không ngờ...
10 năm liều lĩnh với tham vọng "nghỉ hưu sớm"
Năm 30 tuổi, sau khi sinh con đầu lòng, tôi thừa hưởng lại cơ sở kinh doanh của gia đình chồng, đó là một nhà hàng kinh doanh ăn uống giữa trung tâm thành phố.
Tôi vốn là giáo viên, chưa từng đụng đến buôn bán, nhưng nhanh nhẹn, thích tính toán. Để tiện quản lý kinh doanh, tôi xin nghỉ việc không lương để thử sức trong lĩnh vực mới.
Nhìn vào doanh thu hàng ngày, hàng tháng, tôi nói với chồng: "Với đà này, em chỉ cần 10 năm thôi. Làm cật lực, rồi mình nghỉ hưu sớm, an nhàn sau tuổi 40".
Tôi học hỏi không ngừng, mở thêm chuỗi nhà hàng, tìm đầu bếp giỏi.
Khi có nhiều tiên, tôi tiếp tục dấn thân vào kinh doanh lĩnh vực bất động sản.
Kế hoạch nghỉ hưu sớm: Cái khó ló cái khôn!
Covid-19 ập đến, hàng quán đóng cửa, nhưng tôi không chịu ngồi yên. Tôi học cách kinh doanh online, mở dịch vụ bán món ăn online, tự quay video dạy nấu nướng, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Không ngờ, chỉ trong vài tháng, doanh thu tăng gấp đôi.
Tôi bắt đầu có "máu liều". Tiền tích lũy nhiều, tôi bắt đầu gom đất ở các vùng quê ven đô — nơi tôi tin rằng sớm muộn gì cũng "lên dự án".
Mảnh đất đầu tiên bán lời gấp ba. Tôi thấy mình như thiên tài tài chính, thậm chí có lúc tin rằng mình đủ giỏi để… nghỉ hưu ở tuổi 40.
Cú sốc trong đầu tư: Đất bị thu hồi, nhà hàng đóng cửa
Bao tính toán, ai ngờ mọi thứ sụp đổ chỉ trong một năm. Những mảnh đất tôi mua, nay được thông báo nằm trong quy hoạch dự án xây dựng bắt buộc, nếu không xây theo quy chuẩn, sẽ bị thu hồi với giá trị ban đầu.
Tôi bàng hoàng. Để giữ đất, tôi phải xây nhà. Nhưng lấy đâu ra vài chục tỷ trong khi tất cả vốn liếng dồn hết vào đầu tư?
Tôi tính bán bớt, nhưng thị trường lao dốc, người mua ép giá, có mảnh tôi chịu lỗ tới 40% giá gốc. Nhà hàng cũng bắt đầu lỗ vì hình thức kinh doanh không còn phù hợp, tiền trong dân khan hiếm, người dân thắt chặt chi tiêu. Chuỗi cửa hàng tôi xây dựng ra buộc phải thu hẹp lại.
Từ người từng được bạn bè ngưỡng mộ, tôi trở thành kẻ mắc kẹt trong vòng xoáy nợ lãi ngân hàng, mất ngủ triền miên. Kế hoạch nghỉ hưu sớm sụp đổ, chỉ còn lại đống giấy tờ tài chính rối như tơ vò.
Bài học xương máu về "nghỉ hưu sớm"
Tôi từng nghĩ mình thông minh, biết hoạch định tài chính, biết đầu tư sinh lời. Nhưng giờ tôi nhận ra mình đã quá tự tin, quá tham vọng muốn "về đích sớm". Tôi gom đất, vay lãi, tin rằng giá bất động sản sẽ không bao giờ xuống. Tôi tính toán chi li nhưng không hề tính đường lùi.
Giờ đây, ở tuổi 45, tôi không còn mơ nghỉ hưu sớm nữa. Tôi chỉ mong sống đủ, sống an, không phải giật mình giữa đêm vì lãi suất ngân hàng.
Nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng chậm rãi và có kế hoạch dự phòng. Tôi sẽ không vay nóng, không đầu tư theo trào lưu, không đặt toàn bộ hy vọng vào "cơn sốt đất".
Giờ tôi vẫn làm việc, vẫn trả nợ và đã thôi kế hoạch "nghỉ hưu sớm" của mình.
