Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

1. Con giáp Tý

Tuần mới tới 7/9, con giáp Tý sẽ thấy vui hơn cả về sự nghiệp và tài lộc. Con giáp này cũng đến lúc định nghĩa lại các giá trị và hệ thống niềm tin của mình theo cách củng cố quyết tâm làm những gì tốt nhất cho bản thân.

Con giáp Tý đón nhận những niềm vui trong tuần mới này

Người độc thân không có thay đổi quá nhiều về đời sống tình cảm trong tuần mới. Với người có đôi nên dành thời gian hơn với nửa kia của mình. Hãy thận trọng và tránh thỏa hiệp những điều đòi hỏi bạn phải vượt qua lý trí. Bạn có thể cảm thấy bị cuốn hút bởi xu hướng làm hài lòng người khác, nhưng hãy là người dẫn dắt thay vì theo sau họ.

2. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong tuần mới này, con giáp Sửu hãy chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn đến thành công của bạn. Bạn cần kiên nhẫn, cố gắng không vội vàng khi đang vào dự án mới. Đây không phải là lúc để đánh đổi sự chính trực, đạo đức hay các giá trị cá nhân của bạn.

Tuần này, các mối quan hệ của bạn có thể bị soi xét và bạn có thể cần thiết lập một vài ranh giới để duy trì trật tự trong cuộc sống cá nhân. Hãy thể hiện sự trân trọn với những điều trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy trọn vẹn.

Tử Vi cát tinh hỗ trợ cho khía cạnh tài lộc, con giáp Sửu đón nhận những cơ hội để thu khoản tiền lớn về tùi. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ tiền bạc hoặc một số hỗ trợ tương tự nào đó trong tuần này.

3. Con giáp Dần

Với sự thông minh, dí dóm, con giáp Dần dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp tuần mới này. Hãy sẵn sàng làm việc muộn hơn trong ngày, đặc biệt nếu bạn thường để dành mọi việc cho cuối tuần. Cố gắng dành cuối tuần cho những thú vui.

Trong chuyện tình cảm, bạn cảm thấy khó khăn khi đối diện với những biến động. Hãy khép lại một cánh cửa để mở ra một cánh cửa mới. Bạn thấy mình cần điều gì trong cuộc sống, hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Trong tuần, con giáp Dần phải chi tiền liên tục vì ảnh hưởng của Đại hao. Thời gian này, hãy chú ý đến việc chi tiêu của mình để tránh bị rỗng túi sau những ngày nghỉ lễ dài.

4. Con giáp Mão

Con giáp Mão tuần này đừng để bản thân quá bận rộn và cố gắng đừng phản ứng quá mức. Trong công việc, con giáp dễ đón nhận được sự trợ giúp từ quý nhân. Tuổi Mão có thể nhận thấy bản tính mềm yếu của mình được bạn bè hoặc gia đình tìm đến khi cần một bờ vai để dựa vào. Khởi đầu tuần mới có thể khá khắc nghiệt nhưng bạn đều có thể điều phối được.

Trong tuần, con giáp này cũng có khá nhiều khoản chi, nhưng không ảnh hưởng lắm. Để tránh bị bỏ lỡ những cơ hội đầu tư, con giáp Mão cần lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, đừng tiêu vào luôn tiền tiết kiệm của mình.

5. Con giáp Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (1-7/9/2025) dự báo, con giáp Thìn có tiến triển trong công việc. Bạn cảm thấy một luồng động lực và quyết tâm dâng trào, tập trung vào các mục tiêu lớn liên quan tới sự nghiệp của mình thời gian này.

Ở nhiều khía cạnh, đây là tuần bạn đặt nền tảng vững chắc cho tháng 9. Bạn không cần phải mất nhiều thời gian để biết hoặc quyết định những lĩnh vực nào trong cuộc sống cần được cắt giảm và loại bỏ.

Bạn có thể gặp phải một số xung đột lịch trình đòi hỏi phải giao tiếp nhiều hơn và ít có chỗ cho sai sót hoặc hiểu lầm. Con giáp Thìn hãy cẩn thận đừng suy đoán bất cứ điều gì.

6. Con giáp Ngọ

Tuần mới dự đoán có nhiều điều hứa hẹn đối với tuổi Ngọ, khép lại một chương khó khăn trong cuộc đời. Sự siêng năng và đạo đức, làm việc bền bỉ của con giáp Ngọ sẽ giúp bạn tỏa sáng, chứng minh được năng lực.

Dịp nghỉ lễ là thời điểm phù hợp để bạn gia tăng sự gắn kết với các thành viên trong gia đình hoặc nếu bạn mong muốn ra mắt gia đình bạn trai/bạn gái thì đây cũng là lúc lý tưởng nhất. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để ghi nhận những người bạn yêu thương và chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đáng trân trọng nhất của bạn.

7. Con giáp Thân

Con giáp Thân muốn được ghi nhận công lao cho những công việc đã hoàn thành nhưng thật không may, bạn có thể cần phải yêu cầu điều đó.

Trong tình cảm, con giáp Thân mong đợi khá nhiều việc người ấy quan tâm, chăm sóc mình nhưng lại không được như ý, đó cũng là lý do bạn buồn. Lời khuyên là nên tập trung vào các kế hoạch cải thiện bản thân nhiều hơn, khi bạn có sức hút thì đối phương sẽ tự động muốn ở bên bạn.

Đây là thời điểm, con giáp Thân gác lại những hoạt động ngẫu nhiên, ít liên kết hoặc không có kế hoạch cần phải làm trong tuần này để tập trung cho công việc, gia đình.

8. Con giáp Dậu

Tuần này sẽ là một tuần bận rộn với con giáp Dậu. Con giáp này cần bắt tay làm sớm với những công việc trong tuần khi đi làm trở lại sau nghỉ lễ. Đừng để công việc làm gián đoạn kế hoạch cuối tuần của bạn.

Con giáp này cũng có thể sẽ cảm thấy buồn vì nhiều việc diễn ra không như ý. Hãy nhớ bắt đầu mỗi ngày bằng việc thực hành lòng biết ơn, viết ra những điều đó sẽ tạo nguồn năng lượng tích cực cho bạn.

Trong chuyện tình cảm, những kế hoạch của bạn đặt ra cùng nửa kia có thể gặp cản trở. Bách Việt chủ đào hoa tốt cho tuổi Dậu đang độc thân khi có nhiều người quan tâm, để ý và muốn hẹn hò với bạn. Thời gian này có không ít tin nhắn làm quen và bạn khá khó khăn trong việc lựa chọn.

9. Con giáp Tuất

Con giáp này là người thích sự vui tươi, coi trọng quyền tự chủ và tự do. Tuần này, bạn có thể cảm thấy rất hạn chế bởi những gì mình buộc phải làm. Điều này dẫn tới những quyết định quan trọng thách thức cách bạn tiếp cận cuộc sống, các mối quan hệ và công việc.

Điểm sáng trong tuần với con giáp này lại là tài lộc khi có những cơ hội mới đến. Trong tình cảm, người độc thân có thể buồn vì người mà bạn đang tìm hiểu thất hứa. Bạn hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì quá quan tâm tới họ, học cách để khiến cuộc sống của bạn phong phú và nhiều niềm vui hơn.

Những cặp đôi dễ tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt về quan niệm sống, hãy cùng trao đổi để tránh những mâu thuẫn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.