Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9
GĐXH - Những ngày này, khắp các con đường, xóm đạo ở Nghệ An ngập tràn sắc đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Nhằm lan tỏa niềm vui trọng đại của đất nước, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các cấp ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và bà con nhân dân, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân, qua đó lan tỏa tình thần yêu nước, nhân lên niềm tự hào dân tộc.
