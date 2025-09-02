Mới nhất
Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Thứ ba, 18:49 02/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Những ngày này, khắp các con đường, xóm đạo ở Nghệ An ngập tràn sắc đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Tại nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh, bà con giáo dân đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc bên cạnh cờ tôn giáo, tạo nên hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa trong mùa thu lịch sử.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ điểm tô thêm sắc thu mà còn thể hiện tinh thần "một lòng kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo", khẳng định tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Nghệ An, bà con giáo dân đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Công an xã Thần Lĩnh trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con giáo dân.

Nhằm lan tỏa niềm vui trọng đại của đất nước, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các cấp ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và bà con nhân dân, đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân, qua đó lan tỏa tình thần yêu nước, nhân lên niềm tự hào dân tộc.

K. Tâm - V. Đồng
