7 dấu hiệu thường gặp của lạc nội mạc tử cung chị em nên chú ý
Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý phụ khoa lành tính nhưng có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe sinh sản và tinh thần của người phụ nữ.
Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô tương tự như lớp niêm mạc bên trong tử cung lại phát triển ở những vị trí sai lệch bên ngoài tử cung. Nhận biết các dấu hiệu sớm rất quan trọng để chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung kịp thời.
Phát hiện sớm có thể giúp giảm đau, bảo tồn khả năng sinh sản và cải thiện chất lượng cuộc sống . Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến nhất của lạc nội mạc tử cung mà chị em cần lưu ý:
1. Đau vùng chậu
Triệu chứng thường gặp nhất là đau do lạc nội mạc tử cung, đặc biệt là ở vùng bụng dưới hoặc vùng chậu. Cơn đau này thường tăng lên trong kỳ kinh nguyệt và có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Cơn đau vùng chậu mạn tính này không chỉ xuất hiện trong những ngày hành kinh mà có thể âm ỉ kéo dài bất kỳ lúc nào trong tháng. Khi các tổn thương lạc nội mạc tử cung bị chảy máu bên trong vùng chậu nhưng không có đường thoát ra ngoài, chúng sẽ gây viêm, hình thành các mô sẹo và dải dính giữa các cơ quan, khiến cơn đau ngày một trầm trọng và khó chịu hơn.
2. Đau bụng kinh
Phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung thường bị chuột rút và đau dữ dội trước và trong kỳ kinh nguyệt. Cơn đau này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và không thuyên giảm khi dùng các loại thuốc giảm đau thông thường.
Khác với những cơn đau bụng kinh sinh lý thông thường chỉ đau nhẹ vào ngày đầu tiên, cơn đau do bệnh lý này thường bắt đầu từ rất sớm (vài ngày trước kỳ kinh) và kéo dài dai dẳng. Đôi khi cơn đau quặn thắt khiến người bệnh bị kiệt sức, phải xin nghỉ học, nghỉ làm và làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hằng ngày.
3. Đau khi giao hợp
Quan hệ tình dục gây đau đớn cũng là một dấu hiệu cần chú ý. Sự phát triển của nội mạc tử cung gần ống âm đạo hoặc phần dưới tử cung có thể gây khó chịu đáng kể trong quá trình thâm nhập.
Người bệnh thường có cảm giác đau nhói sâu ở vùng chậu thay vì đau ở bề mặt ngoài. Cơn đau này có thể kéo dài âm ỉ nhiều giờ sau khi "cuộc yêu" đã kết thúc, vô tình tạo nên tâm lý lo sợ, né tránh và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc lứa đôi.
4. Đau khi đi đại tiện hoặc tiểu tiện
Một số phụ nữ cho biết họ bị đau khi đi đại tiện hoặc tiểu tiện, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt. Điều này có thể cho thấy mô nội mạc tử cung đã lan đến bàng quang hoặc ruột. Người bệnh có thể cảm thấy đau buốt khi đi tiểu, mót tiểu liên tục hoặc đau quặn bụng từng cơn dọc theo khung đại tràng khi đi đại tiện.
5. Chảy máu quá nhiều
Ra máu kinh nhiều hoặc ra máu giữa các kỳ kinh cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lạc nội mạc tử cung. Tình trạng cường kinh (máu kinh ra ồ ạt, phải thay băng vệ sinh liên tục hằng giờ) hoặc rong kinh (kỳ kinh kéo dài trên 7 ngày) rất dễ xảy ra. Sự biến động của các mô lạc nội mạc làm rối loạn khả năng co hồi của cơ tử cung, đôi khi gây ra hiện tượng xuất huyết âm đạo bất thường giữa chu kỳ dù chưa đến ngày hành kinh.
6. Lạc nội mạc tử cung có thể gây vô sinh
Bệnh lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bằng cách làm tổn thương buồng trứng hoặc ống dẫn trứng. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện ra mình mắc bệnh lạc nội mạc tử cung khi gặp khó khăn khi mang thai và đi khám vô sinh.
Các dải xơ dính do bệnh gây ra có thể làm tắc nghẽn ống dẫn trứng, cản trở trứng gặp tinh trùng hoặc làm suy giảm chất lượng buồng trứng. Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm mạn tính tại vùng chậu cũng tạo ra môi trường bất lợi, khiến phôi thai rất khó làm tổ tự nhiên.
7. Mệt mỏi và các vấn đề về đường tiêu hóa
Mệt mỏi mạn tính, đầy hơi, buồn nôn và táo bón hoặc tiêu chảy đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt cũng có thể là dấu hiệu của bệnh.
Cơ thể người bệnh luôn phải tiêu tốn một lượng năng lượng lớn để phản ứng lại với tình trạng viêm nhiễm do các khối lạc nội mạc gây ra, dẫn đến cảm giác kiệt sức kinh niên. Vào kỳ kinh, các triệu chứng tiêu hóa như đầy bụng, trướng hơi hay tiêu chảy thường có xu hướng tăng nặng, rất dễ bị nhầm lẫn với hội chứng ruột kích thích.
Nếu nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường trên, đặc biệt là các cơn đau bụng kinh ngày càng dữ dội, chị em không nên chịu đựng hoặc tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài. Hãy chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản để được thăm khám kịp thời, từ đó có phương án bảo vệ sức khỏe và khả năng sinh sản một cách tốt nhất.
