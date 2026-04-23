Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Sáng 23/4, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) thông tin, bệnh nhân bị tai nạn giao thông với tình trạng đa chấn thương, đứt lìa tay chân, sau hơn 1 tháng điều trị đã được xuất viện.

Theo đơn vị, vượt qua hai lần ngừng tim và những tổn thương đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, bà H.T.K (67 tuổi) đã hồi sinh kỳ diệu sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực của đội ngũ y, bác sĩ mà còn viết nên câu chuyện cảm động về tinh thần tận tâm, hết lòng vì người bệnh.

Trước đó, ngày 12/3/2026, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tiếp nhận bà H.T.K nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông. Người bệnh rơi vào trạng thái nguy kịch: mất máu cấp, dập nát nghiêm trọng tay phải và hai chân; đặc biệt, chân trái đã đứt rời hoàn toàn từ vị trí 1/3 dưới đùi.

Bà K được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn - (ảnh Nhật Tân).

Do thời gian từ lúc bị nạn đến khi đến bệnh viện kéo dài gần 2 tiếng, tiên lượng khả năng sống sót của người bệnh tại thời điểm đó là cực kỳ thấp. Ngay lập tức, hệ thống “Báo động đỏ nội viện” được kích hoạt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bệnh viện, hai kíp phẫu thuật đã xuyên đêm thực hiện ca mổ kéo dài nhiều giờ để cầm máu và tạo hình mỏm cụt. Quyết định cắt bỏ các phần chi dập nát là lựa chọn ưu tiên nhằm bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

Cuộc chiến giành giật sự sống càng trở nên cam go khi ngay trong ngày đầu hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, người bệnh đã hai lần ngừng tim. Đối mặt với hàng loạt biến chứng phức tạp như sốc mất máu, nhiễm trùng đến suy kiệt dinh dưỡng, đội ngũ y, bác sĩ đã không quản ngày đêm, liên tục hội chẩn để tìm ra phương án điều trị tối ưu.

Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Sự tận tâm của ê-kíp điều trị cùng nghị lực sống phi thường của bà K đã tạo nên điều kỳ diệu. Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, bà K đã rút được ống nội khí quản và tự thở. Dù các vết mổ mỏm cụt còn thấm dịch, một vài vị trí vạt da còn thiểu dưỡng, nhưng việc người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn dần ổn định đã mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình và bệnh viện.

Ngay khi các chỉ số xét nghiệm đạt điều kiện an toàn, bà K tiếp tục được thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa mỏm cụt lần hai. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lắp chi giả và phục hồi chức năng, giúp người bệnh sớm tìm lại sự chủ động trong cuộc sống.

Trong ngày ra viện, bà K và gia đình không giấu nổi xúc động khi gửi lời tri ân sâu sắc tới tập thể y, bác sĩ những người đã chăm sóc bà như người thân ruột thịt trong suốt hành trình “hồi sinh” đầy gian nan.

Theo BS.CKII Trần Dũng Cảm – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, thành công của ca bệnh không chỉ là dấu ấn về chuyên môn mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy “tất cả vì người bệnh” của tập thể cán bộ y tế. Bên cạnh đó, các khoa chuyên môn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và chính quyền cơ sở nơi bà K. cư trú để hỗ trợ phục hồi chức năng, ổn định tâm lý và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đây là yếu tố then chốt giúp người bệnh sớm tái hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt bình thường.

