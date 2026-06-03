Tưởng rong kinh, người phụ nữ suýt mất mạng vì vỡ thai ngoài tử cung
GĐXH - Ra máu âm đạo kéo dài nhiều ngày nhưng không đi khám, người phụ nữ 33 tuổi suýt mất mạng vì thai ngoài tử cung vỡ, gây mất gần 3 lít máu trong ổ bụng.
Ra máu âm đạo bất thường kéo dài nhiều ngày nhưng nghĩ chỉ là rong kinh, người phụ nữ 33 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ, khiến bệnh nhân mất gần 3 lít máu trong ổ bụng.
Ra máu âm đạo 10 ngày, nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Chị Hồng (33 tuổi) không biết mình mang thai. Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, chị xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo khoảng 2 ngày một lần. Cho rằng đây chỉ là hiện tượng rong kinh nên chị không đi khám.
Đến khi xuất hiện đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt, choáng váng và huyết áp tụt sâu, chị được đưa đến Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.
BS.CKI Nguyễn Hữu Công cho biết kết quả siêu âm ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch bất thường. Người bệnh được chẩn đoán sốc mất máu nặng do vỡ thai ngoài tử cung và lập tức được chỉ định phẫu thuật tối khẩn cấp kết hợp truyền máu để bảo toàn tính mạng.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối thai kích thước khoảng 2x3 cm làm tổ tại đoạn eo vòi tử cung phải, sát đoạn kẽ - vị trí có nguy cơ chảy máu rất lớn. Khối thai đã vỡ, gây xuất huyết ồ ạt vào ổ bụng.
Êkíp nhanh chóng cắt bỏ khối thai để cầm máu triệt để, đồng thời cố gắng bảo tồn tử cung do đây là lần mang thai đầu tiên của bệnh nhân. Gần 3 lít máu loãng và máu cục được hút ra khỏi ổ bụng. Người bệnh cũng được truyền khoảng 2 lít máu và các chế phẩm máu để bù lại lượng máu đã mất.
Sau khoảng 20 phút phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau 3 ngày điều trị và theo dõi, sức khỏe ổn định, có thể sinh hoạt bình thường và được xuất viện.
Thai ngoài tử cung có thể gây tử vong nếu phát hiện muộn
Theo BS.CKI Nguyễn Hữu Công, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất tại vòi trứng. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong ba tháng đầu thai kỳ, chiếm khoảng 5-14% các trường hợp tử vong liên quan thai sản giai đoạn sớm.
Một số yếu tố làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung gồm sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên, từng có tiền sử thai ngoài tử cung hoặc đã phẫu thuật, can thiệp trên vòi trứng.
Đặc biệt, những trường hợp thai làm tổ ở đoạn kẽ hoặc đoạn sừng tử cung rất nguy hiểm do khu vực này có hệ thống mạch máu phong phú. Khi khối thai vỡ, người bệnh có thể mất máu ồ ạt, nhanh chóng rơi vào sốc mất máu và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Đừng chủ quan với dấu hiệu ra máu âm đạo bất thường
Các bác sĩ cho biết thai ngoài tử cung đôi khi có biểu hiện giống sảy thai nên dễ bị nhầm lẫn. Một số trường hợp xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo hoặc có túi ối giả trong buồng tử cung khiến việc chẩn đoán gặp khó khăn.
Vì vậy, phụ nữ không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như chậm kinh, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng âm ỉ, ra máu âm đạo bất thường, mệt mỏi hoặc choáng váng. Một số trường hợp còn có biểu hiện đau vai do máu trong ổ bụng kích thích cơ hoành.
Hiện nay, các phương pháp như thử que, xét nghiệm Beta HCG và siêu âm có thể giúp phát hiện thai sớm. Tuy nhiên, que thử hiện hai vạch không đồng nghĩa thai đã nằm an toàn trong buồng tử cung.
Các chuyên gia khuyến cáo ngay khi nghi ngờ mang thai, phụ nữ nên đi khám và siêu âm sớm để xác định vị trí thai, phát hiện kịp thời thai ngoài tử cung trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, phụ nữ có sẹo mổ lấy thai hoặc tiền sử sản khoa đặc biệt cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ hơn.
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