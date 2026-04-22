Loại quả bán rẻ quanh năm, giúp thải độc gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Thứ tư, 19:00 22/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Chuối là loại trái cây rẻ tiền quen thuộc của người Việt, chuối mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, đặc biệt giúp thải độc gan và bảo vệ gan nếu bạn ăn đúng cách.

Thải độc gan: Ăn chuối có tốt không?

Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, chuối là thực phẩm có lợi cho gan nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc gan một cách tự nhiên. Với người bệnh gan, đặc biệt là người có nguy cơ gan nhiễm mỡ hoặc suy giảm chức năng gan, chuối có thể hỗ trợ cải thiện hoạt động của cơ quan này nếu sử dụng đúng cách.

Chuối cung cấp lượng glucid tự nhiên dễ hấp thu, giúp bổ sung năng lượng và tăng dự trữ glycogen trong gan. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ gan trước các yếu tố gây độc, đồng thời góp phần thải độc gan, hạn chế tình trạng tích tụ mỡ trong gan.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong chuối còn giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm áp lực thải độc cho gan.

Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy chuối có thể hỗ trợ người bệnh xơ gan nhờ tác dụng nhuận tràng, giúp hạn chế nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Tuy nhiên, với bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc giai đoạn nặng, việc ăn chuối cần được kiểm soát về lượng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Công dụng của chuối trong việc thải độc gan và giảm gánh nặng cho gan

Chuối không chỉ là nguồn năng lượng tự nhiên mà còn góp phần hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn thông qua nhiều cơ chế:

Hỗ trợ giải độc gan

Chuối già chứa nhiều pectin - chất xơ hòa tan giúp làm sạch đường ruột, giảm áp lực cho gan trong việc loại bỏ độc tố. Quá trình này giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và tránh bị tổn thương. 

Cung cấp chất chống oxy hóa 

Trong chuối có các chất chống oxy hóa như dopamine, vitamin C và vitamin E giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây tổn thương tế bào gan và các bệnh gan mạn tính. 

Giúp cân bằng điện giải

Kali có trong chuối giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải, giảm nguy cơ sưng viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do áp lực oxy hóa. 

Hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Chuối kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, gián tiếp giúp giảm gánh nặng cho gan trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. 

Tăng cường sức đề kháng

Vitamin và khoáng chất trong chuối giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp gan phục hồi sau tổn thương do các yếu tố bên ngoài như rượu bia, thuốc và độc tố môi trường.

Cách ăn chuối đúng cách để tốt cho gan

Mỗi quả chuối chứa lượng carbohydrate khá cao, đặc biệt là chuối lớn có thể tương đương hai khẩu phần trái cây thông thường. Vì vậy, việc kiểm soát khẩu phần là rất quan trọng, nhất là với người mắc bệnh gan kèm đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa.

Để ăn chuối tốt cho gan, nên kết hợp chuối với nguồn protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua, các loại hạt để làm chậm quá trình hấp thu đường. Nên chọn chuối chín vừa, tránh chuối quá chín vì hàm lượng đường cao hơn và ít tinh bột kháng.

Ngoài ra, không nên ăn chuối khi quá đói hoặc trước khi đi ngủ để tránh làm đường huyết tăng nhanh. Người có bệnh nền như đái tháo đường cần theo dõi phản ứng cơ thể sau khi ăn để điều chỉnh lượng phù hợp.

Ai nên thận trọng khi ăn chuối?

Dù tốt cho gan, chuối không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những người có vấn đề về đường huyết, đặc biệt là đái tháo đường, cần kiểm soát lượng ăn để tránh tăng đường huyết. Bệnh nhân suy thận cũng nên lưu ý vì chuối chứa nhiều kali, có thể gây nguy hiểm nếu ăn quá nhiều.

Có thể thấy, chuối là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho gan nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa và cung cấp năng lượng lành mạnh. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tác dụng, người dùng cần ăn với lượng hợp lý, đúng thời điểm và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.

Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quả

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'

5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnh

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngay

Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quả

7 cách tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim từ sớm

Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quả

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng thân 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngày

5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờ

Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngay

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
