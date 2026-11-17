Chị Thu (35 tuổi, TP HCM) cho biết khoảng một năm nay, tóc bắt đầu rụng nhiều bất thường, trung bình khoảng 100-200 sợi mỗi ngày. Thời điểm này, chị thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, chỉ ngủ chập chờn 3-4 tiếng mỗi ngày do áp lực công việc và những biến cố trong gia đình.

Tình trạng tóc rụng kéo dài khiến chị Thu lo lắng, ám ảnh mỗi khi chải đầu hoặc gội đầu. "Ám ảnh vì tóc rụng nhiều quá, tôi cắt phăng luôn mái tóc dài", chị chia sẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ) cho biết, khi thăm khám, vùng tóc rụng của chị Thu tập trung chủ yếu ở đỉnh đầu, đường rẽ ngôi rộng dần, tóc thưa tương đối đồng đều.

Để tìm nguyên nhân liên quan đến bệnh lý và nội tiết, người bệnh được chỉ định thực hiện các xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả chưa ghi nhận bất thường. Gia đình chị cũng không có tiền sử rụng tóc, hói đầu. Sau khi đánh giá kết quả xét nghiệm cùng biểu hiện ở da đầu, bác sĩ nhận định tình trạng căng thẳng và mất ngủ kéo dài có thể góp phần khiến tóc chị rụng nhiều.

Bác sĩ sử dụng laser 6D kích thích mọc tóc cho chị Thu. Ảnh: BVCC

Căng thẳng kéo dài có thể khiến tóc rụng nhiều

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần có thể khởi phát tình trạng rụng tóc telogen (telogen effluvium). Đây là tình trạng nhiều nang tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ sớm hơn bình thường, sau đó tóc rụng nhiều.

Tình trạng này thường xuất hiện vài tháng sau khi cơ thể trải qua tác nhân gây căng thẳng. Nếu yếu tố kích hoạt tiếp tục kéo dài, tóc có thể tiếp tục rụng.

Theo bác sĩ Trang, tóc phát triển theo chu kỳ gồm ba giai đoạn chính: tăng trưởng, thoái triển và nghỉ ngơi. Khi cơ thể chịu những tác động như bệnh lý, thay đổi sinh lý hoặc căng thẳng đáng kể, chu kỳ phát triển của tóc có thể bị ảnh hưởng.

Ở một số người, nhiều nang tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ trong cùng khoảng thời gian, dẫn đến tình trạng rụng tóc lan tỏa sau đó.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp mất ngủ đều gây rụng tóc và cũng không thể xác định nguyên nhân chỉ dựa vào tình trạng căng thẳng hay thói quen sinh hoạt. Rụng tóc còn có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, thiếu hụt dinh dưỡng, bệnh lý da đầu, thuốc đang sử dụng hoặc các dạng rụng tóc khác.

Nguy cơ rụng tóc tái diễn nếu tình trạng căng thẳng tái diễn

Với trường hợp chị Thu, bác sĩ phối hợp điều trị cùng chuyên khoa Nội thần kinh nhằm cải thiện giấc ngủ. Người bệnh đồng thời sử dụng thuốc uống, thuốc bôi và điều chỉnh dầu gội, cách chăm sóc da đầu.

Sau khoảng 2 tháng, chị Thu vào giấc nhanh hơn, ngủ sâu hơn, thời gian ngủ tăng lên khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày. Tóc rụng ít hơn nhưng chưa xuất hiện tóc mọc mới.

Sau khi đánh giá đáp ứng điều trị, bác sĩ Trang kết hợp thêm laser 6D vào phác đồ nhằm tác động trực tiếp lên da đầu, hỗ trợ kích thích vi tuần hoàn quanh nang tóc, tăng cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của tóc.

Chị Thu được chỉ định liệu trình dự kiến khoảng 4-6 buổi, mỗi buổi cách nhau khoảng 2 tuần.

Sau 3 buổi laser, người bệnh ghi nhận tình trạng rụng tóc đã ngừng và bắt đầu xuất hiện tóc con mọc trở lại. Theo bác sĩ, đây là dấu hiệu đáp ứng ban đầu tích cực nhưng người bệnh vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bởi mức độ rụng tóc có thể thay đổi theo thời gian, trong khi quá trình phục hồi mật độ tóc thường cần được đánh giá trong thời gian dài hơn. Nếu tình trạng căng thẳng tái diễn, người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục rụng tóc.

Khi nào cần đi khám vì rụng tóc kéo dài?

Rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó người bệnh không nên tự kết luận mình bị rụng tóc do stress hoặc mất ngủ. Việc thăm khám giúp bác sĩ đánh giá tình trạng da đầu, tiền sử sức khỏe và các yếu tố liên quan để xác định nguyên nhân, lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Người bị rụng tóc kéo dài, tóc thưa nhanh, rụng thành mảng hoặc kèm theo biểu hiện ngứa, đỏ, bong vảy da đầu nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu để được kiểm tra.

Bên cạnh việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, mỗi người cần duy trì chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất và hạn chế những tác động có thể gây tổn thương tóc, da đầu.