Thủ phạm gây rụng tóc, hói đầu có đầy trên mâm cơm người Việt: Bác sĩ khuyên nên ăn 4 món sau để tóc chắc khỏe

Rụng tóc là vấn đề nhiều người gặp phải khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xuất hiện sớm ở người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người đi làm thường xuyên chịu áp lực, căng thẳng.

Nhiều người tìm cách cải thiện bằng việc đổi dầu gội, sử dụng tinh chất dưỡng tóc hoặc các sản phẩm chăm sóc da đầu. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa chắc giải quyết được tình trạng rụng tóc, trong khi cấy tóc lại tốn nhiều thời gian và chi phí.

Theo bài viết trên trang thông tin y tế Nhật Bản Medical DOC, ngoài hormone, di truyền, tuần hoàn máu và căng thẳng, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống cũng là những yếu tố cần được chú ý khi chăm sóc mái tóc.

Để hạn chế nguy cơ rụng tóc, bài viết khuyến cáo không nên tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng cao đường, chất béo và các chất kích thích.

3 nhóm thực phẩm nên hạn chế

Không phải cứ ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng là tóc sẽ khỏe. Theo chuyên gia, một số món ăn quen thuộc nếu được tiêu thụ quá mức có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, môi trường da đầu và quá trình cung cấp dưỡng chất cho tóc. Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung thực phẩm có lợi, cần chú ý hạn chế 3 nhóm thực phẩm sau:

Thực phẩm nhiều đường, carbohydrate

Nhóm này gồm ngũ cốc, khoai tây, thực phẩm giàu tinh bột, đường và các loại đồ ăn vặt. Theo Medical DOC, thực phẩm nhiều đường có thể làm tăng triglyceride và dẫn đến tuần hoàn máu kém, từ đó khiến tóc trở nên thưa mỏng.

Đáng chú ý, các thực phẩm có hàm lượng calo và chất béo cao được cho là có thể thúc đẩy hoạt động của 5α-reductase, một trong những yếu tố liên quan đến AGA (rụng tóc kiểu nam).

Thực phẩm nhiều chất béo, nhiều calo

Thịt nhiều mỡ, các sản phẩm từ sữa và một số loại hạt là những thực phẩm chứa lượng chất béo và calo tương đối cao.

Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến béo phì và xơ cứng động mạch, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, trong đó có lưu thông máu ở da đầu.

Theo bài viết, khi da đầu không nhận đủ chất dinh dưỡng, lượng keratin, thành phần chính của tóc, cũng có thể giảm.

Thực phẩm có tính kích thích cao

Các loại gia vị cay và đồ uống có cồn được xếp vào nhóm nên hạn chế. Theo nguồn được dẫn, những thực phẩm và đồ uống này có thể gây viêm da đầu hoặc khiến mạch máu co lại, từ đó gián tiếp dẫn đến tình trạng tóc thưa mỏng.

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Theo chuyên gia, keratin là thành phần chính của tóc và phần lớn được cấu tạo từ protein. Vì vậy, chế độ ăn cung cấp đủ protein có thể hỗ trợ quá trình phát triển tóc.

Bên cạnh đó, vitamin và kẽm cũng là những dưỡng chất cần thiết cho tóc. Do đó, việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đa dạng các nhóm dưỡng chất được cho là có lợi cho sức khỏe mái tóc.

1. Gan lợn

Gan lợn giàu vitamin A, vitamin nhóm B, sắt, kẽm và taurine. Vitamin A cần thiết cho quá trình sản xuất keratin. Vitamin nhóm B liên quan đến quá trình sản sinh sắc tố melanin trong tóc và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Sắt giúp vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến chân tóc, trong khi kẽm là khoáng chất cần thiết cho quá trình phân chia tế bào nang tóc và tế bào da.

Taurine được cho là có tác dụng hạn chế tình trạng tóc thưa mỏng do sự bài tiết quá mức của hormone nam.

2. Hàu

Hàu là thực phẩm giàu kẽm và axit amin, những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Cơ thể không thể tự sản xuất kẽm nên cần bổ sung khoáng chất này thông qua chế độ ăn uống. Hàu chứa 18 loại axit amin, trong đó có những axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp.

Theo bài viết, axit amin có thể giúp mạch máu linh hoạt hơn, tạo điều kiện để chất dinh dưỡng đến da đầu dễ dàng hơn. Đồng thời, dưỡng chất này được cho là có tác dụng giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào và kích hoạt sự phát triển của tóc.

3. Natto

Natto là món đậu tương được lên men bằng vi khuẩn natto. Thực phẩm này chứa isoflavone đậu nành, axit amin, kẽm và vitamin, được cho là có khả năng ức chế các hormone liên quan đến tình trạng tóc thưa mỏng.

Đặc biệt, isoflavone đậu nành có tác dụng ức chế hormone nam và được cho là có thể giúp phòng ngừa AGA (rụng tóc kiểu nam).

Vitamin nhóm B và vitamin E có vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện môi trường da đầu, đồng thời giúp hạn chế tình trạng rụng tóc liên quan đến tiết quá nhiều bã nhờn và viêm.

4. Các loại hạt

Không chỉ chứa protein, các loại hạt còn giàu vitamin E, vitamin nhóm B, kali, canxi, sắt và kẽm. Theo bài viết, dù có kích thước nhỏ, các loại hạt lại tập trung nhiều dưỡng chất được cho là có lợi cho việc phòng ngừa rụng tóc.

Ngoài ra, các loại hạt còn chứa nhiều axit béo. Những chất này có lợi cho cơ thể và được cho là có thể tạo tác động tích cực gián tiếp đối với mái tóc.

Những dưỡng chất được cho là có lợi cho tóc

Có 4 nhóm dưỡng chất quan trọng đối với việc phòng ngừa rụng tóc gồm protein, kẽm, vitamin và isoflavone đậu nành:

- Thực phẩm giàu protein: thịt, cá, sữa, phô mai, trứng, đậu phụ, natto.

- Thực phẩm giàu kẽm: hàu, gan lợn, thịt bò nạc, mầm lúa mì, vỏ đậu phụ chiên kiểu Nhật, hạt điều, trứng.

- Thực phẩm giàu vitamin:

Vitamin A: gan gà, gan lợn, lòng đỏ trứng, lươn, cà rốt, rau bina, bí đỏ, hoa cúc.

Vitamin B1: thịt lợn, giăm bông, lươn, cá ngừ, đậu tương, gạo lứt, đậu nành Nhật.

Vitamin B2: gan lợn, gan bò, gan gà, lươn, cá cam Nhật, cá thu, sữa, natto, hạnh nhân.

Vitamin C: cải dầu, ớt bột, bắp cải, quả hồng, kiwi, rau bina, củ sen, cải komatsuna.

- Thực phẩm giàu isoflavone đậu nành: các sản phẩm từ đậu tương, trong đó có natto.

Theo Medical DOC, để hỗ trợ sức khỏe mái tóc, bên cạnh việc chăm sóc từ bên ngoài, cần chú ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Bổ sung đầy đủ protein, vitamin, kẽm và các dưỡng chất cần thiết, đồng thời hạn chế thực phẩm quá nhiều đường, chất béo và chất kích thích có thể giúp xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn cho mái tóc.

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(Nguồn: QQ)